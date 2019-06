El Inai estableció que el SAT, si bien ya entregó la información al particular que la requirió, no establece expresamente y mucho menos funda y motiva a que el particular pueda difundirla o hacerla pública, toda vez que, como ya se ha señalado, ello podría dar lugar a trasgredir el derecho que tienen los particulares a que su información sea salvaguardada por estar clasificada como confidencial .

Como se recordará, el SAT inicialmente negó la entrega de la información y la clasificó como confidencial, al señalar que estaba protegida por el secreto fiscal, como lo indica el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Sin embargo, en la sesión del Pleno del Inai del pasado 10 de abril, el comisionado Joel Salas Suárez propuso modificar la respuesta del sujeto obligado e instruirle entregar la información, debido a que existe un interés público por conocerla.