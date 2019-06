M

éxico no puede ser rehén de los caprichos y los cálculos electorales de un presidente cuya estabilidad mental ya ha sido puesta en duda en más de una ocasión por sus propios compatriotas. Aunque hoy México sufre las consecuencias por la propuesta del incremento a las tarifas de importación, el planeta entero vive en constante zozobra en espera del siguiente zarpazo del poderoso presidente estadunidense.

No es coincidencia que su desatino se dé en el marco de la conferencia de prensa en la que el fiscal especial para investigar la intromisión rusa en las elecciones del 2016, quien declaró que si bien no había elementos suficientes para llevar a Trump ante un tribunal por obstruir dicha investigación, tampoco los había para exonerarlo. El Congreso debe constatar la veracidad de esas intromisiones y, en el ámbito político, decidir si procede o no iniciar un juicio para defenestrarlo. Reiteró que en su reporte están los elementos para que el Congreso investigue.