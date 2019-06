La vanidad es la conciencia de un mérito que se exhibe con orgullo excesivo y resulta muy divertido observarla. El pavo real levanta su abanico de colores y lo pasea lleno de vanidad porque sabe lo que tiene. La vanidad se deleita en sí misma y es un placer observarla en pleno Do mayor. La arrogancia es el lado feo de la vanidad porque no está segura de su hermosura y se exhibe con fastidio, descalificando a todo aquel que se cruza en su camino.

omos parte de un grupo de 83 ex trabajadores de estructura del Instituto de Vivienda (Invi) de la Ciudad de México despedidos de manera autoritaria y sin razón alguna. En diciembre de 2018 ocurrió ese hecho y hasta ahora no hemos recibido la liquidación correspondiente que estipula la ley.

Como ejemplo para ilustrar, se recomienda leer la crónica de la convención de la arrogancia, convocada por Mario Vargas Llosa, con el nombre: Desafíos a la libertad en el siglo XXI, que se celebró el 26 de mayo pasado en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara.

Carlos Noriega Félix, El almanauta

Pide reparar fuga de agua en Xochimilco

En La Jornada de ayer aparece en la portada una foto del centro de Xochimilco. Una parte del pie dice: Muralistas urbanos promueven la importancia de la cultura, tradiciones, vida cotidiana y economía de esta demarcación... asimismo buscan concientizar sobre el abandono y las condiciones deplorables de los canales de la zona lacustre .

El texto me hizo recordar que el 20 de noviembre de 2018 solicité la reparación de una fuga de agua frente a mi casa, en la oficina correspondiente de la alcaldía; han pasado más de 6 meses, con frecuencia he insistido en el problema y he recibido en respuesta: Sí, mañana vamos . La última promesa fue el jueves pasado. Solicito atentamente que se repare la fuga o se me autorice hacerlo.

Jaime Velasco Luján

Apoyan a AMLO en la defensa de la soberanía

Los suscritos convocamos a los universitarios a manifestar el más amplio apoyo al gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, en defensa de los intereses nacionales y de la soberanía en relación con el impuesto de 5 por ciento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende imponer a todos los productos mexicanos.

Integrantes del Comité Ejecutivo del Stunam. Secretarios: José Castillo Labra, de Previsión Social; Mary Carmen Larralde Hurtado, de Acción para la Mujer; José Refugio Palma, de Fomento a la Vivienda; Benito Cristóbal Ortiz, de Análisis, Estudios y Estadística, y Adrián Pedrozo Castillo, de Actas, Acuerdos y Archivo

Invitación

Ponencia: Revocación de mandato

El Colectivo Tendedero Político invita a la ponencia: Revocación de mandato, con el doctor Jaime Cárdenas. Mañana a las 19 horas, en el Centro Cultural José Martí (saliendo de la estación Hidalgo, Línea 3 del Metro). Entrada libre. Sam Fouilloux