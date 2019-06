“Debe introducirse la idea de que los fiscales no son los únicos servidores públicos capaces de sacar adelante los casos que llegan vía denuncias al Ministerio Público (MP), refiere el diagnóstico en el que se impulsa el cambio de procesos en la primera fase de la investigación penal, con la fortaleza de la segmentación de casos , lo que permitirá investigar con éxito el mayor número de hechos y disminuir los que vayan a una sede judicial.

Los mecanismos de denuncia en la PGJ son insuficientes, opacos, lentos y permeables a la corrupción, lo que explica que se tenga una de las tasas más bajas en la atención del delito, pues sólo uno de cada 10 delitos se denuncia.

La labor de los agentes del Ministerio Público que integran averiguaciones previas sin detenido se convirtió en un trabajo mecanográfico y administrativo, es decir, que lejos de conducir una investigación se dedican a construir un expediente.

Además, las condiciones de la infraestructura en la que operan las agencias ministeriales difícilmente pueden empeorar , porque se requiere capacitación técnica y presupuestal para el manejo de cadáveres, la recolección de evidencias y la cadena de custodia. A lo que se suman carencias de papelería, computadoras, impresoras y hasta sanitarios.

Mientras la Policía de Investigación está integrada por elementos que además de ser insuficientes requieren capacitación, patrullas, gasolina y equipos de comunicación adecuados, indica el diagnóstico.