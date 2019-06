Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 1º de junio de 2019, p. 28

El Congreso aprobó la convocatoria para seleccionar a los 11 integrantes del Consejo Judicial Ciudadano que intervendrá en la designación del titular de la Fiscalía General de Justicia, en la integración del Consejo de la Judicatura, así como de los fiscales anticorrupción y especializados en delitos electorales.

Al presentar la convocatoria al pleno en nombre de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Diego Orlando Garrido López, del PAN, dijo que la integración del consejo es algo histórico, al ser una instancia ciudadana, como quedó establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México.

Explicó que el periodo de registro de aspirantes será del 2 al 6 de septiembre, las entrevistas del 9 al 13 y el órgano de dictaminación deberá someter una propuesta al pleno, una vez que se instale el próximo periodo ordinario, antes del 30 del mismo mes.