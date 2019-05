Las marcas de motopatines eléctricos que pasaron a la siguiente fase son Bird, Lime, Jump, Movo, Motum y Grin. Las que no podrán seguir en el proceso son Ufo, Bunny, Easy Taxi, Cabify, Helbiz y One, por no cumplir con los requerimientos técnicos o legales fijados.

Para evitar prácticas monopólicas, una sola firma no podrá tener más de 50 por ciento del total del parque vehicular autorizado. Semovi evaluará trimestralmente la correcta operación de estos servicios y podrá modificar el área autorizada, así como el número de unidades permitidas.

Las empresas que hayan participado en la prueba piloto que se realizó del 6 de febrero al 25 de marzo podrán operar hasta el 27 de junio con un máximo de mil 483 bicicletas y 856 monopatines.