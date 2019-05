Xinhua

Washington. Científicos de la Universidad de Stanford encontraron que la exposición aguda a los líquidos saborizantes de los cigarrillos electrónicos podría aumentar el riesgo de enfermedad cardiaca, pues provoca disfunción celular.

El estudio, publicado este lunes en la revista Journal of the American College of Cardiology, señala que cuando la células endoteliales cultivadas en el laboratorio, que recubren el interior de los vasos sanguíneos, son expuestas a los líquidos de los cigarrillos electrónicos, las células muestran niveles más altos de moléculas involucradas en el daño al ADN y en la muerte celular.

Esas células también son menos capaces de formar nuevos tubos vasculares y de participar en la curación de heridas, indica.

Los investigadores encontraron que al menos seis sabores populares con o sin nicotina tuvieron un efecto tóxico y que la canela y el mentol fueron perjudiciales de manera particular.

No son una alternativa

El estudio demuestra de forma clara que los cigarrillos electrónicos no constituyen una alternativa segura a los tradicionales. Cuando expusimos las células a seis diferentes sabores de líquidos para los primeros con diferentes niveles de nicotina vimos cambios significativos , sostuvo Joseph Wu, profesor de medicina cardiovascular y radiología de Stanford.

Los científicos investigaron las células endoteliales humanas generadas en el laboratorio a partir de células madre pluripotentes inducidas, o iPS, primer estudio de su tipo. Estas últimas pueden convertirse en muchos tipos diferentes de células, lo que constituye un medio para estudiar células que sería difícil aislar de forma directa de un paciente.