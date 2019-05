E

milio Lozoya dejó la dirección general de Pemex –cargo que ocupó del 4 de diciembre de 2012 al 8 de febrero de 2016– en medio de una de las peores crisis de su historia, con una producción en declive, precios a la baja, una importación récord de gasolinas, refinación en mínimos históricos y una deuda superior a 100 mil millones de dólares. Sin embargo, no es por esos conceptos por los que se le acusa sino por corrupción. Su nombre está ligado a la empresa Odebrecht por un supuesto moche de 10 millones de dólares que recibió presuntamente para la campaña de Peña Nieto. Desde que salió de la petrolera su nombre aparece un día sí y otro también en los medios. La gente exige castigo ejemplar para el favorito del peñanietismo. Con tales antecedentes, pareciera tibia la sanción que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP): lo inhabilitó por 10 años para ocupar cualquier puesto en la administración pública. Sin embargo, la pena sólo se refiere a las irregularidades cometidas en la venta de la empresa Fertimex. Todavía no se resuelve el expediente penal, en trámite de la Fiscalía General. Se dice que su abogado defensor, Javier Coello, lo ha blindado para que no pise la cárcel. Son blindajes del prianismo, ya estamos en otros tiempos.

Devolver lo mal habido

Ayer, la SFP, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, anunció, sin dar nombres, para no violar las normas del debido proceso en la causa de orden penal, que inhabilitó a dos funcionarios de alto nivel de Pemex durante el gobierno anterior por 10 y 15 años, y multó a uno de ellos con 620 millones de pesos. Uno de ellos resultó ser el hasta ayer intocable Lozoya. El otro –cuya identidad no fue revelada–, después de una minuciosa investigación, se demostró que hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos en la adquisición de Fertimex. Por tal razón se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido, además de los 15 años de inhabilitación al funcionario , añadió la SFP. No fue posible de inmediato tener un comentario de Lozoya ni de su abogado Coello, pero el diario El Financiero dijo, citando al litigante, que el ex director de Pemex había sido notificado de la sanción.

