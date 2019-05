Sputnik

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de mayo de 2019, p. 24

Londres. Dispuesta a hacer concesiones para salvar su acuerdo para el Brexit, la primera ministra Theresa May propuso a los diputados británicos una cuarta votación, que incluya esta vez decidir sobre un segundo referendo y una aduana temporal con la Unión Europea (UE). Yo me he comprometido, ahora les pido a ustedes transigir , declaró May, cuyo acuerdo para que Gran Bretaña se separe del bloque ya fue rechazado en tres ocasiones por el Parlamento.