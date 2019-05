Ana Mónica Rodríguez

El bolerista y productor, Rodrigo de la Cadena siempre ha tenido apego a lo nostálgico , lo cual demostró a los 12 años cuando ya ejercía el arte de la bohemia .

En entrevista, el también director de orquesta y director artístico, de 31 años de edad, habló de su gusto por ese género, en el que se ha especializado, pero sobre todo se ha dedicado a la difusión y preservación de esta música que existe en México desde hace más de un siglo.

Es un género en el que se sigue componiendo por encima del rocanrol y de otros que han sido efímeros, que está muy presente en todas las generaciones y en el continente, incluso más allá de América.

Ofrecerá una muestra de su trabajo realizado a lo largo de su carrera en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde presentará su disco Conversación en tiempo de bolero, que incluye duetos con Armando Manzanero, Carlos Cuevas y Gabriel Badillo, Gaby, quienes lo acompañarán, junto con el grupo Los Miranda, el domingo, en el recinto del Centro Histórico.

Celebración

Este concierto “será una celebración por los 101 años del Teatro de la Ciudad, el centenario de Álvaro Carrillo y el lanzamiento de esta producción con sonido de trío, lo cual nunca había hecho. Para ese disco busqué un requintista que me acompañara, pero que no imitara al Güero Gil o algunos de los muchos que ha habido” en otras agrupaciones.

Entonces encontré a Gabriel Badillo, un músico casi desconocido, pero muy talentoso, originario de Tijuana. Su propuesta fue idónea para el proceso creativo de este disco, que incluye 15 canciones, algunas de autores desconocidos y otras nuevas. La mayoría son letras de Roberto Cantoral, Lolita de la Colina y Manzanero, quien junto con Carlos Cuevas grabó duetos conmigo .

Rodrigo de la Cadena afirmó que el bolero “nunca ha perdido fuerza, porque todos los años se ha ido renovando, incluso en la década de los 90, aunque no fue la mejor época, aparecieron Luis Miguel, Gloria Estefan, Los Tri-o y Charlie Zaa. En la actualidad, hay una tendencia muy marcada y evidente en el renacer de esta música debido a las nuevas propuestas de artistas no muy conocidos, pero que tienen mucho público en plataformas digitales como La Santa Cecilia; Daniel, Me Estás Matando y Andrés Cepeda, que están poniendo boleros con nuevas propuestas de sonido, algo con tendencia hipster o millennial”.