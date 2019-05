De la Redacción

Periódico La Jornada

Martes 21 de mayo de 2019, p. 23

Una vendedora de drogas que trabajó para Leticia Rodríguez Lara, Doña Lety o La 40, ex lideresa del cártel de Cancún y que pasó 11 años en prisión por delitos contra la salud, se alista para volver al narcotráfico.

En entrevista, relata que fue detenida en 2008. Policías judiciales encontraron en su domicilio dos kilogramos de mariguana y unas 600 dosis de crack.

Gracias al pitazo de un compa me salvé de una sentencia mucho mayor, porque antes de la llegada de los policías logré con mi gente sacar 100 kilos de mariguana y 50 ladrillos de cocaína que Doña Lety escondía en mi casa , recuerda la declarante, a quien llamaremos Eloísa Pech.

Cuenta que hace 20 años, cuando grupos criminales de otras regiones del país no buscaban apoderarse de Cancún, no había problemas entre los vendedores. Todos eran independientes. No tenían zonas asignadas, pero no vendían droga a los clientes de otros. Incluso si alguno no tenía la cantidad de mariguana que les solicitaban entre ellos se prestaban mercancía .

Relata que la mariguana llegaba en cajas de cartón desde el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en camiones de segunda clase; a veces, cuando venía de Progreso, Yucatán, en barcos camaroneros que arribaban a Puerto Juárez, y era entregada a domicilio por las chapitas (mujeres originarias de Chiapas) que llevaban a sus hijos en un rebozo a la espalda.