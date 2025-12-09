De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 13

Como resultado del trabajo firme y coordinado que encabeza el gobernador Alfonso Durazo Montaño, a través de la Mesa Estatal de Paz y Seguridad, se logró el aseguramiento de 24 vehículos, de los cuales 18 cuentan con reporte de robo en Estados Unidos, además de varias unidades con blindaje, entre ellas un vehículo tipo “monstruo”, debilitando de manera directa a las células criminales que operan en la región fronteriza.

El operativo se realizó a las 2:40 de la madrugada del 8 de diciembre, derivado de una diligencia de cateo solicitada por la Fiscalía de Sonora, en coordinación con las corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad del Estado.