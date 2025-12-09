Martes 9 de diciembre de 2025, p. 7
En su informe sobre la evaluación del programa de asistencia en los comicios judiciales de junio pasado, la Comisión de Organización del Instituto Nacional Electoral (INE) expuso que a escala federal se cumplió con cerca de 100 por ciento de las metas, pero en lo local se alcanzó 73 por ciento en algunos de los puntos.
Señala que se detectaron problemas como falta de conectividad en zonas rurales y número insuficiente de capacitadores y supervisores.
El programa de asistencia del proceso judicial extraordinario con que se eligió por primera ocasión a integrantes del Poder Judicial de la Federación definió las actividades a desarrollar por los supervisores y capacitadores comiciales.
Cobertura en información
Al presentar ayer el informe correspondiente durante la sesión de la Comisión de Organización Electoral, se detalló que “a escala federal, respecto a la ubicación de casillas seccionales se cumplió con 97.36 por ciento; en preparación, integración y distribución de la documentación y materiales comiciales a los funcionarios de mesas de casilla se alcanzó 99.99, y en seguimiento de los paquetes, 99.87”. Además, el sistema de información sobre el desarrollo de la jornada cubrió 98.45 por ciento.
Mientras, a escala local, respecto a la ubicación de casillas seccionales se alcanzó 88 por ciento, y sobre la preparación, integración y distracción de los materiales para la jornada se logró 73 por ciento de cobertura.
Entre las principales problemáticas detectadas, el documento destaca que hubo falta de conectividad en zonas rurales, lo que limitó el flujo de datos, así como número insuficiente de capacitadores, asistentes y supervisores electorales para la jornada, y distancias considerables entres las casillas.