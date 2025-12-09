Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 7

En su informe sobre la evaluación del programa de asistencia en los comicios judiciales de junio pasado, la Comisión de Organización del Instituto Nacional Electoral (INE) expuso que a escala federal se cumplió con cerca de 100 por ciento de las metas, pero en lo local se alcanzó 73 por ciento en algunos de los puntos.

Señala que se detectaron problemas como falta de conectividad en zonas rurales y número insuficiente de capacitadores y supervisores.

El programa de asistencia del proceso judicial extraordinario con que se eligió por primera ocasión a integrantes del Poder Judicial de la Federación definió las actividades a desarrollar por los supervisores y capacitadores comiciales.

Cobertura en información

Al presentar ayer el informe correspondiente durante la sesión de la Comisión de Organización Electoral, se detalló que “a escala federal, respecto a la ubicación de casillas seccionales se cumplió con 97.36 por ciento; en preparación, integración y distribución de la documentación y materiales comiciales a los funcionarios de mesas de casilla se alcanzó 99.99, y en seguimiento de los paquetes, 99.87”. Además, el sistema de información sobre el desarrollo de la jornada cubrió 98.45 por ciento.