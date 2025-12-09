Negar lo que uno es y los estereotipos pueden reducir oportunidades en la vida, dijo ante cientos de personas
Martes 9 de diciembre de 2025, p. 4
Guadalajara, Jal., Chimamanda Ngozi Adichie no sólo volvió a la novela, sino al encuentro con sus lectores del otro lado de Nigeria, en México, en específico en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, donde, con su postura férrea feminista, también dejó asentado que hoy la identidad es un obstáculo en lugar de un motor para lograr el amor, un deseo universal.
“El amor es lo más importante para las personas. Amar y ser amados, tener un sentido de significado en la vida, sentirse valorados e importar”, sostuvo ante cientos de personas que abarrotaron el auditorio Juan Rulfo de la FIL.
Autora de libros obligados para el feminismo contemporáneo, como Todos deberíamos ser feministas, Sobre el duelo y Americanah, afirmó que la identidad da forma “a la manera en que miramos el mundo y, más importante todavía, la identidad forma la manera en que el mundo nos mira a nosotros”.
Explicó que las negaciones de la identidad se presentan, por ejemplo, cuando un hombre blanco de clase baja que está calificado no obtiene una oportunidad laboral porque su acento es diferente al considerado correcto, o “a una mujer negra a la que se le niega el acceso porque su cabello es considerado poco profesional, o una lesbiana a la que se le niega una oportunidad porque le dicen que no encaja con la cultura del lugar”.
Recordó que a una profesora, la única de dos en un campus universitario, se le solía mencionar con términos despectivos y la señalaban de arrogante.
“Conocía a esta mujer y pensaba que se comportaba como muchos de los profesores varones, pero a ellos nadie les llamaba arrogantes; en cambio, la gente decía que eran seguros de sí mismos. La única diferencia era la identidad, el sexo biológico”, explicó.
“También se trata de las pequeñas suposiciones y los estereotipos que se adhieren a tu identidad. Pueden parecer pequeños, pero su efecto no lo es. Estos juicios pueden reducir oportunidades en la vida. Pueden encoger el espíritu y el alma.”
Relató que después de que Barack Obama ganó la presidencia de Estados Unidos, mucha gente lloró, porque venían de “un recuerdo de dolor ancestral de negación de identidad y poder.
“Ahora, las lenguas están utilizando la palabra migrante y le añaden muchos otros vocablos horribles ligados con la criminalidad. Sin embargo, la historia de la humanidad es de movimiento, y se nos olvida que cualquiera puede acabar siendo migrante”, agregó.
Sobre el significado de la literatura para ella, la escritora africana dijo que no es muy empática en su vida diaria, pero en la literatura ha encontrado la posibilidad de seguir intentando serlo.
“La mayor lección que he aprendido de mi padre es que somos más parecidos que distintos; que podemos mostrar el amor de maneras diferentes, pero todos amamos; que lo que nos importa puede ser distinto, pero todos queremos importar; que es tan importante extender la amabilidad como esperarla, y que la dignidad es siempre tan importante como la comida.”
Antes de su presentación ante el público, Chimamanda Ngozi tuvo una reunión con la prensa en una sesión en la que expresó el poder de la literatura para entender a otras personas y a derribar muros mentales sobre cómo deberían ser los otros.
“La literatura nos ayuda a ver y a ser vistos. Cuando leemos historias nos convertimos en cuerpos que no son nuestros. No es tanto que te conviertes en otra persona, pero en un acto de imaginación radical puedes ver el mundo como otras personas lo ven, incluso si es brevemente”, explicó.
La también activista nigeriana sólo participó un día en la FIL, luego de que estuvo muy cerca de cancelar su visita por problemas de salud.