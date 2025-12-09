▲ La autora nigeriana se reunió con la prensa antes de su encuentro con los asistentes. Foto Arturo Campos Cedillo

Martes 9 de diciembre de 2025

Guadalajara, Jal., Chimamanda Ngozi Adichie no sólo volvió a la novela, sino al encuentro con sus lectores del otro lado de Nigeria, en México, en específico en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, donde, con su postura férrea feminista, también dejó asentado que hoy la identidad es un obstáculo en lugar de un motor para lograr el amor, un deseo universal.

“El amor es lo más importante para las personas. Amar y ser amados, tener un sentido de significado en la vida, sentirse valorados e importar”, sostuvo ante cientos de personas que abarrotaron el auditorio Juan Rulfo de la FIL.

Autora de libros obligados para el feminismo contemporáneo, como Todos deberíamos ser feministas, Sobre el duelo y Americanah, afirmó que la identidad da forma “a la manera en que miramos el mundo y, más importante todavía, la identidad forma la manera en que el mundo nos mira a nosotros”.

Explicó que las negaciones de la identidad se presentan, por ejemplo, cuando un hombre blanco de clase baja que está calificado no obtiene una oportunidad laboral porque su acento es diferente al considerado correcto, o “a una mujer negra a la que se le niega el acceso porque su cabello es considerado poco profesional, o una lesbiana a la que se le niega una oportunidad porque le dicen que no encaja con la cultura del lugar”.

Recordó que a una profesora, la única de dos en un campus universitario, se le solía mencionar con términos despectivos y la señalaban de arrogante.

“Conocía a esta mujer y pensaba que se comportaba como muchos de los profesores varones, pero a ellos nadie les llamaba arrogantes; en cambio, la gente decía que eran seguros de sí mismos. La única diferencia era la identidad, el sexo biológico”, explicó.

“También se trata de las pequeñas suposiciones y los estereotipos que se adhieren a tu identidad. Pueden parecer pequeños, pero su efecto no lo es. Estos juicios pueden reducir oportunidades en la vida. Pueden encoger el espíritu y el alma.”