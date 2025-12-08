▲ André-Pierre Christian Gignac, con más de una década vistiendo la playera de Tigres, aspira a conquistar su sexto título de la Liga Mx y, a futuro, pretende dirigir como estratega al Olympique de Marsella. Foto Cuartoscuro

n aire de conformidad y hasta de contento inunda el ambiente futbolero después de conocerse a los dos rivales iniciales del Tri para el Mundial 2026: Sudáfrica y Corea del Sur. Y aunque el tercero –a desvelarse en marzo– podría ser Dinamarca, República Checa o Irlanda, hubo un profundo suspiro de alivio tras el sorteo. Reina la relajación, la convicción de que la FIFA hizo su tarea de allanar el camino a los anfitriones. Habrá incluso quien ya visualice a México arañando el sexto partido… Además, falta sumar otro factor, los árbitros suelen ser benevolentes con los huéspedes, los favorecen en acciones dudosas o polémicas. Así pues, hay motivos para ese soplo de optimismo que sólo la conjura de los amargados, de los necios, insiste en empañar.

La alegría es contagiosa y la memoria flaca. Enseguida se traslapa el pasado inmediato: seis partidos sin victoria, una grave escasez de goles y esa realidad de que el tricolor sufre frente a cualquier rival, el más desdeñado le pega un buen susto, lo desnuda y evidencia que la selección no tiene rumbo y no juega a nada. Es como si todos hubieran crecido de nivel con el correr del tiempo, lo cual es lógico. Pero el Tri nomás no progresó. Se hizo enano en medio de luchas intestinas de los codiciosos dueños de equipos, para quienes sólo existe el interés económico y han hecho a un lado el trabajo en las fuerzas básicas. Como consecuencia de ello, y por gusto de Javier Vasco Aguirre, México irá esta vez a la justa con dos o hasta tres jugadores naturalizados.

El gigantismo, el haber pasado de 32 a 48 selecciones, quitó calidad al evento, restó brillo a la fase inicial. Para potencias como Argentina y Francia, representará un periodo para calentar motores… La comitiva mexicana hasta salió sonriente del sorteo, considera que Sudáfrica y Sudcorea son vencibles.

Más complicado luce para los otros anfitriones. Canadá, chocará ante Suiza, mientras Estados Unidos va contra Paraguay y Australia… Ante tal aridez, el plato fuerte del arranque resulta el partido Uruguay-España, a realizarse en Guadalajara… Ya no hay “grupo de la muerte”, acaso el más complicado será el de Panamá, que tiene cita con Inglaterra, Croacia y Ghana.