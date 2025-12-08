Reyes Martínez Torrijos

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 3

Guadalajara, Jal., El libro Grandeza (Planeta), en el que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador subraya el valor de las culturas indígenas en México a lo largo de los siglos, se convirtió en uno de los más vendidos de la 39 Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, desde su lanzamiento el jueves pasado.

La Jornada atestiguó el interés de adultos y jóvenes por el libro durante los cuatro días en que estuvo en venta en los estands del encuentro editorial; algunos refirieron que deseaban regalarlo a personas queridas o esperaban adentrarse en el conocimiento histórico que posee el político, incluso personas que discuerdan con él.

Jorge Arias contó que aunque no comparte el punto de vista del ex mandatario, espera conocer lo que piensa. “Políticamente conoce muy bien el país, o sea, la idiosincrasia y todo. Hay que escuchar, entender la otra visión.

“Soy demócrata. No voté por él, pero sí me gustaría poner a prueba lo que pienso, lo que piensa una persona como él. Respeto e igual aprendo algo. Le gusta la historia.”