Lunes 8 de diciembre de 2025, p. 3
Guadalajara, Jal., El libro Grandeza (Planeta), en el que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador subraya el valor de las culturas indígenas en México a lo largo de los siglos, se convirtió en uno de los más vendidos de la 39 Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, desde su lanzamiento el jueves pasado.
La Jornada atestiguó el interés de adultos y jóvenes por el libro durante los cuatro días en que estuvo en venta en los estands del encuentro editorial; algunos refirieron que deseaban regalarlo a personas queridas o esperaban adentrarse en el conocimiento histórico que posee el político, incluso personas que discuerdan con él.
Jorge Arias contó que aunque no comparte el punto de vista del ex mandatario, espera conocer lo que piensa. “Políticamente conoce muy bien el país, o sea, la idiosincrasia y todo. Hay que escuchar, entender la otra visión.
“Soy demócrata. No voté por él, pero sí me gustaría poner a prueba lo que pienso, lo que piensa una persona como él. Respeto e igual aprendo algo. Le gusta la historia.”
Este diario observó cómo desde su exhibición, Grandeza despertó mucha atención y era constante la reposición de los ejemplares en las mesas de Planeta en esta feria. Hasta la tarde de ayer, este reportero calculó que se vendieron unos 4 mil ejemplares en cuatro días.
Una mujer que adquirió una copia del título, que portaba junto con otros seis textos, entre los que se encontraba Diario de una transición histórica, de la presidenta Claudia Sheinbaum, refirió que “es el tercer libro que compro de él.
“Me interesa mucho su visión de la historia de México. Me encantaba verlo en las conferencias mañaneras cuando contaba su percepción del pasado, de muchas cosas que yo no sabía. Me pareció buen momento para comprarlos.”
En las últimas horas de la FIL, Grandeza fue uno de los títulos más buscados; era común encontrar personas que ya se dedicaban a leerlo entre cualquier otro módulo o área del encuentro editorial.