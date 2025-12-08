Ap

Lunes 8 de diciembre de 2025

Estocolmo. El narrador húngaro László Krasznahorkai, quien obtuvo el Premio Nobel de Literatura por sus novelas consideradas surrealistas y anárquicas, en las que combina la visión sombría del mundo con humor mordaz, ofreció ayer una conferencia en Estocolmo, convirtiéndose en una de sus inusuales apariciones públicas.

La conferencia de Krasznahorkai, que dio en húngaro, abarcó temas disímbolos, como ángeles antiguos y nuevos, la dignidad humana, la esperanza o la falta de ella, la rebelión y sus observaciones de un clochard –o vagabundo– en el Metro de Berlín.

Comenzó su conferencia, según la traducción al inglés, diciendo que “al recibir el Premio Nobel de Literatura 2025, originalmente deseaba compartir mis pensamientos con ustedes sobre el tema de la esperanza, pero como mis reservas de ésta definitivamente han llegado a su fin, ahora hablaré sobre los ángeles”.

A diferencia de “los ángeles de antaño”, los nuevos, indicó Krasznahorkai, “no tienen alas, pero tampoco mensaje, ninguno en absoluto. Están aquí entre nosotros con su ropa de calle simple, irreconocibles, si así desean.

“Sólo están ahí y nos miran, buscan nuestra mirada, y en esta búsqueda hay una súplica para nosotros, para mirar en sus ojos, para que nosotros mismos podamos transmitirles un mensaje, pero, desafortunadamente, no tenemos ningún mensaje que dar”, describió el autor en una prosa triste, pero poética.

Apocalipsis sin puntos finales

Expresándose en sus largas y sinuosas frases características llenas de apocalipsis, pero sin puntos finales, consideró que es un shock cuando “detecto la historia horrorífica de estos nuevos ángeles que están frente a mí, la historia de que son sacrificios, sacrificios, y no para nosotros, sino por nosotros, por cada uno de nosotros, debido a cada uno de nosotros, ángeles sin alas y ángeles sin mensaje, y todo el tiempo sabiendo que hay guerra, guerra y sólo guerra.

“Guerra en la naturaleza, guerra en la sociedad, y esta guerra se libra no nada más con armas, no sólo con tortura, no sólo con destrucción; por supuesto, este es un extremo de la escala, pero esta guerra también procede en el extremo opuesto de la escala, porque una sola mala palabra es suficiente.”