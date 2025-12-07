Periódico La Jornada

Domingo 7 de diciembre de 2025, p. 17

El presidente argentino, el ultraliberal Javier Milei, presentó ayer los seis primeros F-16 de 40 años de uso de los 24 que le compró a Dinamarca, en una ceremonia en Río Cuarto, Córdoba, que sirvió para despedir al saliente ministro de Defensa, Luis Petri. El gobierno danés adquirió esos aparatos entre 1980 y 1985, y las dos docenas llegan al país con capacidad de operación limitada a exigencia de Reino Unido, para que no representen “una amenaza” para las Islas Malvinas. Así, Argentina se convierte en el tercer país latinoamericano que posee este tipo de avión de combate multipropósito; los otros son Chile y Venezuela. En la imagen, Milei a bordo de uno de los cazas, y atrás de él, su hermana Karina, secretaria de la presidencia. Con información de Prensa Latina.