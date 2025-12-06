Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 6

En la investigación en la que se solicitó y obtuvo orden de aprehensión contra el empresario regio-montano y copropietario de la fran-quicia Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, participaron integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en cuyos informes de inteligencia y seguimiento se detalla que el grupo delictivo no sólo traficaba combustible y armas de Estados Unidos y Guatemala a México, sino que también llegaron a “producir” mil 500 cargadores para R15 a la semana, los cuales eran vendidos a grupos criminales, incluidos La Unión Tepito, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), e integrantes del cártel del Golfo, como Ezequiel Cárdenas Rivera, quien fue detenido en agosto de este año.

De acuerdo con el contenido de la causa penal 405/2025, Rodrigo Rosales Salazar, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Querétaro, libró las órdenes de aprehensión contra los integrantes del grupo delictivo encabezado por Jacobo Reyes León El Lic, entre quienes se menciona al empresario Rocha Cantú, acusados de delincuencia organizada, tráfico de armas de fuego e hidrocarburos.

Hace un año se le investiga

El mandamiento judicial se libró el pasado 15 de noviembre a solicitud de la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

La orden de aprehensión señala que Reyes León “fue candi-dato del PRD a la presidencia municipal en San Martín de las Pirámides, Hidalgo; que en Huehuetoca, estado de México, tiene un centro de distribución de huachicol”.

El documento del Poder Judicial de la Federación dice que la indagatoria se integró con reportes de inteligencia y trabajos de campo de integrantes de la Guardia Nacional y la FGR, como muestran los informes SSPC/Conase/SI-JR/00195/2024”, del 17 de diciembre de 2024, y SSPC/Conase/SI-JR/00203/2024”, además de autorizaciones de “intervención de comunicaciones privadas”, como es el caso del mandamiento identificado con la guía 1985/2024-I, emitida el 12 de diciembre de 2024, autorizada por el juez cuarto de control del Centro Nacional de Justicia Especializado en Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, con residencia en la Ciudad de México.