Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 3
Guadalajara, Jal., Centenares de personas adquirieron ayer Grandeza, el esperado y más reciente título del ex presidente de México Andrés Manuel López Obrador, lanzado este jueves en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.
Según datos de algunos encargados del módulo de Planeta, editora del título, tras unas cuantas horas ya se habían vendido mil ejemplares.
La Jornada atestiguó que en unos minutos se había acabado una de las pilas de volúmenes. De viva voz, por teléfono o mensajería, los compradores en la FIL difundían la aparición del texto.
Algunos refieren que podría ser un buen regalo de Navidad o un gran detalle para sus parejas o familiares, de quienes saben que son seguidores de “hueso colorado” de López Obrador.
La editorial había anunciado que Grandeza llegaría hoy a librerías; sin embargo, lo puso a la venta –en 448 pesos– en esta feria el jueves, día en que tradicionalmente se dedica a la visita de niños y jóvenes.
En el pasillo central, apenas pasando el pabellón de Barcelona, se localiza el sitio de Planeta. Los ejemplares del libro se colocaron a la vista de los viandantes, pero también en otras dos locaciones del amplio estand: en la mesa de novedades y junto a la caja.
La imagen es recurrente. El público voltea a ver el frente de Planeta y encuentra la foto de López Obrador ante una descomunal cabeza olmeca. Se detienen, muchos señalan los libros y parecen dialogar consigo mismos. Hay otros que entran buscando expresamente el libro y con celeridad lo toman y van a pagarlo.
El tapatío Sergio Guerrero Hernández se dice obradorista consecuente. Ha leído los libros del político hasta Gracias, que incluso tiene autografiado. Contó su interés en las culturas ancestrales, por lo que este documento “va a ser un complemento importante para el acervo que ya traigo. Lo esperaba”.
El empresario comentó: “iba a mandar unas fotos del libro a unos amigos y a mis hermanos para decirles que hay que acompañar al viejón”. Reconoce que para los obradoristas éste sería un buen regalo de Navidad.
En tanto, Raúl García Quirarte mencionó que este libro tiene la intención de conocer o entender “la historia de nuestro país, de dónde viene la grandeza de las raíces prehispánicas, del México profundo”. También llevaba un ejemplar de Diario de una transición histórica, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Asentó su confianza en que la continuidad de los dos sexenios recientes, “que han dejado muchos beneficios al país, a la cultura, los trenes, la salud. Se está viendo que la Cuarta Transformación está haciendo bien por el pueblo”.
Carmen de Alba cuenta que en Navidad regalará el libro a su marido, quien le había dicho que estaba a la expectativa de conseguir el texto, y alguien más compra uno para su papá. Así continúa la tarde, mientras es recurrente que haya una persona con este ejemplar en la fila de las cajas.