En unas cuantas horas ya se habían vendido mil ejemplares del libro del ex presidente, según datos de algunos encargados del módulo de venta del sello editorial.

Viernes 5 de diciembre de 2025

Guadalajara, Jal., Centenares de personas adquirieron ayer Grandeza, el esperado y más reciente título del ex presidente de México Andrés Manuel López Obrador, lanzado este jueves en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Según datos de algunos encargados del módulo de Planeta, editora del título, tras unas cuantas horas ya se habían vendido mil ejemplares.

La Jornada atestiguó que en unos minutos se había acabado una de las pilas de volúmenes. De viva voz, por teléfono o mensajería, los compradores en la FIL difundían la aparición del texto.

Algunos refieren que podría ser un buen regalo de Navidad o un gran detalle para sus parejas o familiares, de quienes saben que son seguidores de “hueso colorado” de López Obrador.

La editorial había anunciado que Grandeza llegaría hoy a librerías; sin embargo, lo puso a la venta –en 448 pesos– en esta feria el jueves, día en que tradicionalmente se dedica a la visita de niños y jóvenes.

En el pasillo central, apenas pasando el pabellón de Barcelona, se localiza el sitio de Planeta. Los ejemplares del libro se colocaron a la vista de los viandantes, pero también en otras dos locaciones del amplio estand: en la mesa de novedades y junto a la caja.

La imagen es recurrente. El público voltea a ver el frente de Planeta y encuentra la foto de López Obrador ante una descomunal cabeza olmeca. Se detienen, muchos señalan los libros y parecen dialogar consigo mismos. Hay otros que entran buscando expresamente el libro y con celeridad lo toman y van a pagarlo.