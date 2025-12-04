En el cierre de la celebración de los 80 años, el director Cristian Calónico informó sobre los planes de remodelación en todas las áreas para que funcione los próximos 20 años
Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 7
Para cerrar las celebraciones por los 80 años de la creación de Estudios Churubusco, hoy, el Festival de Cine de La Habana lo condecora con el Premio Coral de Honor, a los insignes estudios por sus ocho décadas y la labor de producción y coproducción de películas nacionales e internacionales en sus instalaciones.
En entrevista con La Jornada, el director de los estudios, Cristian Calónico, mencionó: “El Coral de Honor siempre se ha otorgado a personalidades del mundo cinematográfico y es la primera vez que se lo dan a una institución, lo cual es un placer y un honor”. Informó los planes de remodelación en todas las áreas de los Churubusco para el próximo año, resumió el trabajo que ha realizado desde que tomó la dirección del recinto y planes futuros.
“Me preguntaron si estaba de acuerdo con recibirlo y después comentaron que los estudios han sido importantes para la cinematografía cubana, se han filmado y posproducido muchas de sus películas. Entiendo además que quieren mantener una relación cordial porque traen una política fuerte de volver a posicionar el cine de la isla y el festival en concreto quiere volver a ser la pantalla principal del cine latinoamericano, recobrar ese punto neurálgico de reunión y networking de los cineastas latinos.”
Mencionó: “Quieren restaurar y digitalizar todos sus archivos cinematográficos y con la Escuela Internacional de Cine y Televisión (Eictv) de San Antonio de Los Baños, firmaremos un convenio para digitalizar 52 de sus cintas iniciáticas. Los estudios Churubusco las digitaliza y la Eictv nos permite pasarlas en los canales de nuestras televisoras públicas. Una por semana, o sea, 52 películas en todo el año. Creo que las dos partes salimos beneficiadas”.
En este aniversario 80, “hemos hecho 14 actividades para festejarlos, pero básicamente lo hicimos para que la gente volteara los ojos a los estudios. No queremos que únicamente sea el centro de producción y posproducción, que es importante, sino un centro de reunión de la comunidad cinematográfica. Creo que ya lo estamos logrando, este año tuvimos una serie de actos importantes y cada vez mucha gente quiere venir a hacer sus actividades con nosotros y eso nos posiciona como el centro de reunión de la comunidad cinematográfica y audiovisual. Queremos que vengan no solamente a filmar sino a convivir. Está abierto para todos”.
Una de las principales actividades por las ocho décadas de Estudios Churubusco fue la publicación de los volúmenes: Historias, imágenes y sonidos. Estudios Churubusco 2016-2025. 80 años de ser la casa del cine mexicano y Estudios Churubusco: una memoria colectiva.
En el primer ejemplar, explicó, “lo único que hicimos fue completar los pasados 10 años de su historia, porque en el 70 aniversario se publicó La fábrica de sueños y en él se habló de todo lo que se hizo en ese tiempo de las películas, de los actores y todo lo que sucedió. No quisimos rescribir una historia que ya se había contado, así que decidimos completarlo en el mismo estilo de La fábrica de sueños. Fue un trabajo muy fuerte de investigación realizado por las manos de Hugo Lara y Elisa Lozano”.
Mientras, el segundo volumen, “el que me gusta más”, confesó Cristian Calónico, “es un homenaje a los trabajadores, quienes muchas veces ni en los créditos de las películas aparecen. Quienes han sostenido toda esta estructura en todas las áreas durante estos 80 años, se me hizo importante hacer este homenaje. Está hecho con puros testimonios e incluso algunos de los materiales que lo ilustran, ellos mismos los sacaron de sus archivos personales y familiares. Son 24 testimonios de los empleados y tres de personajes ligados íntimamente a esta historia como La Güera, quien atiende una taquería que se fundó en 1942; el señor de los tamales y Don Piña, zapatero quien ha colaborado manufacturando el calzado en varias películas. Lo que descubrí en todos los testimonios es que hay un amor profundo por los Churubusco”, informó Calónico.
Adelantó: “presenté un proyecto de remodelación y el presupuesto ya fue aprobado comenzaremos poniendo el laboratorio a 100 por ciento porque creo que la tendencia será que se filme en película nuevamente, no que vaya a ser predominante, pero muchos cineastas preferirán así filmar. Por otro lado, todos los archivos cinematográficos de América Latina, sus películas comienzan a desintegrarse después de 120 años y van a tener que hacer internegativos o nuevos positivos para poder conservar ese material. Queremos dar ese servicio para que no se vayan a España o Estados Unidos porque acá les va a costar más barato y con una excelente calidad. También estamos formando gente para restaurar cintas en alianza con la Cineteca Nacional, la cual tiene fuerza, experiencia y equipo, y nosotros la tecnología para la restauración, digitalización y preservación de películas.
“También remodelaremos dos foros completamente para que sean modernos, que funcionen con energía solar, que sea sustentable. Otra cosa es que estamos trabajando con la Cineteca Nacional de las Artes y el Cenart en la recuperación de aguas residuales y captación de agua de lluvia. Vamos a cambiar las dos salas de proyección con sonido THX; una se convertirá en Almost y la otra va a ser 7.1 con la última tecnología. Las salas de posproducción de imagen también serán remodeladas totalmente. Compraremos equipo para que se vuelva un centro de producción que pueda producir para el Estado y apoyar a los cineastas independientes con equipamiento, porque actualmente sólo lo hacemos con servicio de posproducción . Vamos a dejar los Estudios Churubusco para que funcionen los próximos 20 años con una inversión de 268 millones de pesos”.
Finalmente, manifestó: “la inteligencia artificial me preocupa en un sentido, creo que faltan algunos años para que se desarrolle y va a ser un proceso que seguramente no nos va a tocar vivirlo en plenitud, y menos como funcionario de los estudios. Faltan algunos años para que comiencen a transformarse las cosas, no se trata sólo de usar la IA que se está desarrollando, nosotros lo vemos aquí no están trabajando todos los días con esas herramientas generativas”.