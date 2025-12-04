Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 7

Para cerrar las celebraciones por los 80 años de la creación de Estudios Churubusco, hoy, el Festival de Cine de La Habana lo condecora con el Premio Coral de Honor, a los insignes estudios por sus ocho décadas y la labor de producción y coproducción de películas nacionales e internacionales en sus instalaciones.

En entrevista con La Jornada, el director de los estudios, Cristian Calónico, mencionó: “El Coral de Honor siempre se ha otorgado a personalidades del mundo cinematográfico y es la primera vez que se lo dan a una institución, lo cual es un placer y un honor”. Informó los planes de remodelación en todas las áreas de los Churubusco para el próximo año, resumió el trabajo que ha realizado desde que tomó la dirección del recinto y planes futuros.

“Me preguntaron si estaba de acuerdo con recibirlo y después comentaron que los estudios han sido importantes para la cinematografía cubana, se han filmado y posproducido muchas de sus películas. Entiendo además que quieren mantener una relación cordial porque traen una política fuerte de volver a posicionar el cine de la isla y el festival en concreto quiere volver a ser la pantalla principal del cine latinoamericano, recobrar ese punto neurálgico de reunión y networking de los cineastas latinos.”

Mencionó: “Quieren restaurar y digitalizar todos sus archivos cinematográficos y con la Escuela Internacional de Cine y Televisión (Eictv) de San Antonio de Los Baños, firmaremos un convenio para digitalizar 52 de sus cintas iniciáticas. Los estudios Churubusco las digitaliza y la Eictv nos permite pasarlas en los canales de nuestras televisoras públicas. Una por semana, o sea, 52 películas en todo el año. Creo que las dos partes salimos beneficiadas”.

En este aniversario 80, “hemos hecho 14 actividades para festejarlos, pero básicamente lo hicimos para que la gente volteara los ojos a los estudios. No queremos que únicamente sea el centro de producción y posproducción, que es importante, sino un centro de reunión de la comunidad cinematográfica. Creo que ya lo estamos logrando, este año tuvimos una serie de actos importantes y cada vez mucha gente quiere venir a hacer sus actividades con nosotros y eso nos posiciona como el centro de reunión de la comunidad cinematográfica y audiovisual. Queremos que vengan no solamente a filmar sino a convivir. Está abierto para todos”.

Una de las principales actividades por las ocho décadas de Estudios Churubusco fue la publicación de los volúmenes: Historias, imágenes y sonidos. Estudios Churubusco 2016-2025. 80 años de ser la casa del cine mexicano y Estudios Churubusco: una memoria colectiva.

En el primer ejemplar, explicó, “lo único que hicimos fue completar los pasados 10 años de su historia, porque en el 70 aniversario se publicó La fábrica de sueños y en él se habló de todo lo que se hizo en ese tiempo de las películas, de los actores y todo lo que sucedió. No quisimos rescribir una historia que ya se había contado, así que decidimos completarlo en el mismo estilo de La fábrica de sueños. Fue un trabajo muy fuerte de investigación realizado por las manos de Hugo Lara y Elisa Lozano”.