Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 4

Guadalajara, Jal., La directora de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Marisol Schulz Manaut, recibirá la Medalla de Oro al Mérito Cultural de Barcelona, galardón que concede el ayuntamiento a personas que han aportado significativamente a la vida cultural. La entrega del reconocimiento se llevará a cabo en la ciudad condal durante el primer trimestre de 2026.

Hizo el anuncio el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quien calificó la noticia de “urgente y especial”, y destacó que “su biografía personal y familiar explica muy bien su compromiso con Cataluña y Barcelona”.

Regidores y representantes del ayuntamiento también reconocieron la trayectoria de Schulz y su influencia en la literatura y la cultura.

En el auditorio del pabellón de Barcelona del encuentro librero, Marisol Schulz manifestó su gratitud por la distinción y subrayó la importancia de Barcelona en su vida.