Martes 2 de diciembre de 2025, p. 4
Guadalajara, Jal., La directora de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Marisol Schulz Manaut, recibirá la Medalla de Oro al Mérito Cultural de Barcelona, galardón que concede el ayuntamiento a personas que han aportado significativamente a la vida cultural. La entrega del reconocimiento se llevará a cabo en la ciudad condal durante el primer trimestre de 2026.
Hizo el anuncio el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quien calificó la noticia de “urgente y especial”, y destacó que “su biografía personal y familiar explica muy bien su compromiso con Cataluña y Barcelona”.
Regidores y representantes del ayuntamiento también reconocieron la trayectoria de Schulz y su influencia en la literatura y la cultura.
En el auditorio del pabellón de Barcelona del encuentro librero, Marisol Schulz manifestó su gratitud por la distinción y subrayó la importancia de Barcelona en su vida.
“Hay una liga indiscutible entre esta ciudad y toda la literatura latinoamericana que continúa. Forma parte de mi ADN emocional y cultural, y también del de México y América Latina”, afirmó.
La directora de la FIL explicó sus vínculos personales con la ciudad a través de su familia: llegó a México con su madre y abuela tras el exilio, mientras su abuelo fue acogido allí después de pasar por un campo de concentración en Orán, Argelia.
“Es totalmente una huella para mí, mis sentimientos, mi corazón, por mi madre y por mi abuela, pero por mí misma también”, añadió.
Xavier Marcé, concejal de Cultura e Industrias Creativas de Barcelona, afirmó que Schulz “merece todos los galardones que el planeta quiera darle”, y ponderó su aporte a la promoción de la lectura en el mundo.