Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 3

En el Año de la Mujer Indígena, especialistas e historiadores disertaron ayer sobre la figura de Malintzin, Malinche o doña Marina, que ha sido objeto de mitos y leyendas que han ocultado su verdadera importancia en la historia de nuestro país.

El coloquio internacional Malintzin: Mujer palabra, realizado en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, reivindicó desde otra óptica a una mujer que logró superar su condición de cautiva y esclava gracias a su inteligencia y conocimiento de cinco lenguas. Además, su papel de intérprete y comunicadora entre los españoles y los pueblos originarios fue fundamental en la Conquista de México.

En la inauguración del encuentro, la titular de la Secretaría de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, reconoció a Malintzin, como una de las figuras más poderosas y más injustamente tratadas en la historia de México, “porque sin Malintzin la historia de la Conquista no la entenderíamos. Fue el puente entre dos mundos que no tenían forma de escucharse, y en la secretaría tenemos la certeza de que no hay transformación cultural sin justicia histórica para las mujeres, quienes han sostenido territorios, lenguas, saberes, resistencias y han mantenido viva la cultura, aun cuando los relatos dominantes decidieron borrarlas, silenciarlas o condenarlas”.