Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 10

Los senadores de Morena van a incrementar el trabajo en territorio y a contrarrestar el discurso de odio y violencia de la derecha, como les demandó la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmaron Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Emannuel Reyes.

Con ellos coincidieron su correligionaria Guadalupe Chavira y el petista Gonzalo Yáñez, quienes destacaron que sin descuidar su trabajo legislativo, van a estar cerca de sus representados para compartir los logros de la 4T, además de llamar a la militancia a participar en la concentración en el Zócalo el próximo 6 de diciembre, en respaldo a la Presidenta y pasa festejar los siete años de gobierno del movimiento de transformación.

Entrevistado vía telefónica, desde Xalapa, Huerta comentó que durante la reunión del pasado jueves de diputados y senadores de Morena, PT y PVEM con la mandataria, el énfasis fue en “no permitir que avancen las líneas discursivas de la oposición, porque se trata sólo de calumnias pagadas por alcaldes de PRI y PAN, empresarios que adeudan impuestos y otros sectores de la ultraderecha”.

Destacó que no se pueden dejar pasar “la línea narrativa de una estrategia que pretende hacer creer que Morena atenta contra las mayorías, y aunque los mexicanos rechazan esos mensajes por medios electrónicos y redes sociales, “no está por demás evitar este avasallamiento mediático”.