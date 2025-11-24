Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 10
Los senadores de Morena van a incrementar el trabajo en territorio y a contrarrestar el discurso de odio y violencia de la derecha, como les demandó la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmaron Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Emannuel Reyes.
Con ellos coincidieron su correligionaria Guadalupe Chavira y el petista Gonzalo Yáñez, quienes destacaron que sin descuidar su trabajo legislativo, van a estar cerca de sus representados para compartir los logros de la 4T, además de llamar a la militancia a participar en la concentración en el Zócalo el próximo 6 de diciembre, en respaldo a la Presidenta y pasa festejar los siete años de gobierno del movimiento de transformación.
Entrevistado vía telefónica, desde Xalapa, Huerta comentó que durante la reunión del pasado jueves de diputados y senadores de Morena, PT y PVEM con la mandataria, el énfasis fue en “no permitir que avancen las líneas discursivas de la oposición, porque se trata sólo de calumnias pagadas por alcaldes de PRI y PAN, empresarios que adeudan impuestos y otros sectores de la ultraderecha”.
Destacó que no se pueden dejar pasar “la línea narrativa de una estrategia que pretende hacer creer que Morena atenta contra las mayorías, y aunque los mexicanos rechazan esos mensajes por medios electrónicos y redes sociales, “no está por demás evitar este avasallamiento mediático”.
En sus recorridos de todos los fines de semana por pueblos y comunidades de Veracruz, dijo, ha hablado de esa “estrategia perversa” y ha invitado a la población a asistir a la movilización del próximo 6 de diciembre, y les ayuda a organizarse.
Por separado, Emmanuel Reyes expresó que el llamado que les hizo la Presidenta “nos recuerda la importancia de estar siempre en territorio, de no olvidar al pueblo que nos eligió”.
Por ello, dijo, “nos comprometimos con ella a hacer menos escritorio y más territorio”. Señaló que el llamado a acudir una vez más a la plancha de Zócalo “nos inspira a seguir defendiendo nuestro movimiento de los embates de la derecha extrema que no pierde un solo momento, como ave de carroña, para buscar arrebatar la representación que nos dio el pueblo de México con el respaldo de más de 35 millones de votos”.
Agregó que sus compañeros de Guanajuato se organizan para asistir a la concentración del Zócalo.