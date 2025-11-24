Blanche Petrich

El candidato a la presidencia de Colombia por el Pacto Histórico (PH), Iván Cepeda Castro, puntero en estas etapas iniciales del proceso electoral que culmina el 31 de mayo de 2026, apuesta por la continuidad del proyecto que inició Gustavo Petro, pero también por “su radicalización en algunos casos y por la corrección y enderezamiento de cosas que se han hecho mal”.

Cepeda es senador por el partido Polo Democrático Alternativo, parte de la coalición del PH. Fue quien emprendió el juicio penal contra el poderoso ex presidente Álvaro Uribe, acusado por compra ilegal de testigos para el encubrimiento del paramilitarismo y declarado culpable, aunque en una segunda instancia lo absolvió un tribunal superior.

–En ese pulso que se echó con Uribe, ¿ganó?

–El pulso no ha terminado. Vamos a seguir. Esto tiene varios episodios todavía.

Y agrega, a partir de su experiencia como víctima, defensor de víctimas y político opositor enfrentado al paramilitarismo: “Lo que he aprendido es que, al final, David le gana a Goliat”.

La guerra del fracaso eterno

Durante su paso por México, formuló en entrevista con La Jornada uno de los problemas que considera primordiales para su país, para la región y para estos tiempos: “¿Vamos a seguir en la guerra contra las drogas, que es la guerra del eterno fracaso? ¿Vamos a seguir en esa ficción estéril que nos ha llevado a sacrificar la vida de miles de personas? ¿O vamos a buscar soluciones fundamentales por medio de un diálogo de gran alcance?”

Lo dice mientras, como telón de fondo en la región, el gobierno de Donald Trump ha ordenado el despliegue del portaviones más grande del mundo, el Gerald Ford, preparado para una operación bélica de dimensiones inciertas en el Caribe.

–Estamos asistiendo a la aparición de una estrategia internacional en la que hay acciones recíprocas entre las derechas nacionales y la derecha en Estados Unidos para consolidar nuevos poderes extremistas. El gobierno de Trump es eso, un gobierno de derecha extrema, fascista, que busca beneficiar a derechas pares de otros países. En Argentina, El Salvador y en Colombia, por supuesto.

“Ahí podemos ver la vieja relación de Álvaro Uribe con la extrema derecha de Miami y con el secretario de Estado Marco Rubio, que hemos documentado desde largo tiempo. Lo que menos les importa es el narcotráfico. Es una estrategia intervencionista, de desestabilización y eventualmente de intervención militar.

Derrotar con liderazgo

“Uno no trae a escena un aparato como el portaviones Gerald Ford, que es la máquina de guerra más grande que tiene Estados Unidos, simplemente para mostrarla. Es una señal de fuerza contra nuestra soberanía. Desestabiliza a Brasil, Colombia, desde luego a Venezuela, pero también la zona andina y todos los países del Caribe. ¿Qué país puede tener la certeza de que el día de mañana no será el siguiente en la lista del golpe quirúrgico?”, plantea Cepeda.

–Usted suele decir que una de las lecciones que le dejó la experiencia como facilitador de las negociaciones de paz de Colombia es la convicción de que aun entre las fuerzas más antagónicas existe la posibilidad de un entendimiento. Pero visto lo visto con un Donald Trump, un Nayib Bukele, un Javier Milei… figuras de esta tendencia global extrema. ¿Con ellos es posible dialogar?

–Yo creo tanto en el diálogo como en la derrota política de la democracia y de la rebeldía no violenta por el enfrentamiento. He sido mediador, pero también soy sobreviviente de un genocidio que ha enfrentado las peores mafias en las circunstancias más adversas. Estoy preparado para uno u otro escenario. Y a sectores de derecha que no entienden que el diálogo es necesario para construir alternativas hay que derrotarlos políticamente, intelectualmente, con liderazgo moral y con la gente, con las multitudes.