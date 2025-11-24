▲ Xiomara Castro fue recibida por el canciller Juan Ramón de la Fuente. Foto SRE

Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 4

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento, llegó ayer a la Ciudad de México para realizar una visita oficial al país, durante la cual tiene prevista una reunión, mañana, con la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, junto con sus respectivas comitivas, en la que se abordarán, principalmente, temas económicos y migratorios.

Castro Sarmiento arribó a nuestro país alrededor de las 17:11 horas a la Base Aérea Militar Número 19 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Fue recibida por el canciller Juan Ramón de la Fuente, en representación del gobierno mexicano, y por la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur.

Por su parte, la embajadora de Honduras en México, Sonia Cruz, declaró ayer a la prensa de su país que la agenda de la mandataria iniciará hoy con una visita a la sede diplomática para abordar asuntos consulares y migratorios.

“A lo largo y ancho de este país (México) tenemos hondureños que, en su afán de cruzar al norte han quedado, ya no en tránsito, sino que con la pretensión de mantenerse; entonces sí estamos desplegando a través de nuestra red consular muchas acciones para que estas personas puedan tener un espacio ya definitivo de radicarse”, declaró.