Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 4
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento, llegó ayer a la Ciudad de México para realizar una visita oficial al país, durante la cual tiene prevista una reunión, mañana, con la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, junto con sus respectivas comitivas, en la que se abordarán, principalmente, temas económicos y migratorios.
Castro Sarmiento arribó a nuestro país alrededor de las 17:11 horas a la Base Aérea Militar Número 19 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Fue recibida por el canciller Juan Ramón de la Fuente, en representación del gobierno mexicano, y por la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur.
Por su parte, la embajadora de Honduras en México, Sonia Cruz, declaró ayer a la prensa de su país que la agenda de la mandataria iniciará hoy con una visita a la sede diplomática para abordar asuntos consulares y migratorios.
“A lo largo y ancho de este país (México) tenemos hondureños que, en su afán de cruzar al norte han quedado, ya no en tránsito, sino que con la pretensión de mantenerse; entonces sí estamos desplegando a través de nuestra red consular muchas acciones para que estas personas puedan tener un espacio ya definitivo de radicarse”, declaró.
Detalló que en el próximo encuentro hablará con la presidenta Sheinbaum sobre proyectos bilaterales en temas económicos y para consolidar la relación entre ambas naciones.
“Siempre hemos tenido excelentes relaciones con México. Ahora, por el hecho de ser una mujer la que ostenta el gobierno aquí en México, pues las relaciones son más fluidas”, declaró.
La última visita de Castro a la capital del país fue el 29 de septiembre del año pasado, cuando participó en la toma de posesión de Sheinbaum.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que México y Honduras fortalecen su “fraternal relación bilateral para beneficio de sus pueblos y en favor de la armonía y la cooperación para el desarrollo de la región”.