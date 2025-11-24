Se comprometió a respetar inmunidad, reitera la SRE
José Jerí revela que si es necesario ingresar por Betssy Chávez, “se hará” // “No me tiembla la mano”, enfatiza
Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 4
El presidente de facto de Perú, José Jerí, no descartó asaltar la embajada de México, donde se encuentra refugiada la ex primera ministra Betssy Chávez, al advertir: “yo no me limito. Si se tiene que ingresar a la embajada de México, se hará”.
En entrevista con el diario El Comercio y a la pregunta sobre la decisión de la justicia que el viernes pasado dictó cinco meses de prisión preventiva a Chávez, y si haría lo mismo que el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, quien ordenó asaltar la embajada de México, y secuestró al ex vicepresidente Jorge Glass, quien estaba asilado en la legación diplomática, en abril de 2024, Jerí respondió:
“México sabe que si Betssy Chávez sale de la embajada, es capturada inmediatamente. También sabe que hay policías peruanos afuera y eso es visible. No hemos meditado todavía con el primer ministro y con el gabinete qué medida concreta tomaremos, porque recién conocemos la sentencia.
“Vamos a meditar y mucho. Toda acción debe pensarse conforme a las limitaciones que tenemos, conforme a los compromisos internacionales que tenemos. Hay un mandato judicial hoy día y yo soy una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones.
“No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará. He demostrado con acciones concretas, que muchos no se lo esperaban, que no me tiembla la mano. Estoy convencido de que todos somos juzgados por las acciones”, añadió.
Jerí no fue elegido en votación ciudadana para asumir la presidencia; era presidente del Congreso y fue designado interinamente al frente del Ejecutivo, tras la destitución de la mandataria de facto Dina Boluarte, el pasado 10 de octubre.
Chávez fue primera ministra en la gestión del depuesto presidente Pedro Castillo (2021-2022), destituido en un golpe de Estado por el Parlamento, luego de que el mandatario dispuso la disolución del Legislativo, el 7 de diciembre de 2022.
Posturas contradictorias
A principios de este mes, Perú rompió relaciones tras conocer que México concedió asilo a Chávez. La Convención de Caracas establece que el país asilante es el que determina si el solicitante reúne las condiciones para recibir el asilo, y en este caso Perú está obligado a otorgar el salvoconducto para que Chávez abandone el país.
Sin embargo, Perú sostiene falsamente que la Convención de Caracas se ha usado de forma “indebida” en el caso de Chávez, y alega que la ex primera ministra está acusada de un delito común y no es víctima de persecución política.
Al respecto, Jerí declaró a El Comercio que “todo eso que dices es parte de una estrategia de defensa totalmente alejada de la realidad. Ninguno es perseguido en el Perú, ningún ex presidente está secuestrado. Yo no soy un dictador y sólo he cumplido con el mandato de la Constitución. Entiendo que hablen tonterías como parte de una defensa política más que jurídica. La gente ya sabe quién es quién, no hay nada que inventar nada, son hechos los que cuentan”
Interrrogado sobre si las relaciones con México se van a restablecer cuando la presidenta Claudia Sheinbaum deje el gobierno, Jerí señaló que “lamentablemente, nuestras relaciones políticas desde 2021 han sido muy volubles por un exceso de injerencia de algunos países en decisiones autónomas. Somos un país soberano y nuestras relaciones se han lesionado porque otros presidentes han permitido estos excesos. Yo no lo voy a permitir. Tendré 39 años, pero sé lo que tengo que hacer y lo medito bien. No tengo ningún tipo de temor”.
El Comercio señaló a Jerí que “si decide ingresar a la embajada mexicana para que Chávez cumpla su condena, la izquierda latinoamericana le caerá encima”.
Ante ello, el presidente de facto reviró: “No tengo miedo cuando sé que estoy haciendo lo correcto”.
Más aún, se le recordó que el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, indicó que si Perú irrumpe en la embajada mexicana, Bogotá retiraría su representación de Lima.
“A palabras necias, oídos sordos”, aseveró.
Tras revelarse la entrevista, por la tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró ayer que el gobierno de Perú se comprometió a “respetar las inmunidades de México en ese país, incluida la inviolabilidad de sus inmuebles en Lima, dentro de los que está la residencia oficial, así como sus bienes y archivos, de conformidad con las convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y sobre Relaciones Consulares de 1961 y 1963, respectivamente”.
