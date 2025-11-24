De La Redacción

El presidente de facto de Perú, José Jerí, no descartó asaltar la embajada de México, donde se encuentra refugiada la ex primera ministra Betssy Chávez, al advertir: “yo no me limito. Si se tiene que ingresar a la embajada de México, se hará”.

En entrevista con el diario El Comercio y a la pregunta sobre la decisión de la justicia que el viernes pasado dictó cinco meses de prisión preventiva a Chávez, y si haría lo mismo que el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, quien ordenó asaltar la embajada de México, y secuestró al ex vicepresidente Jorge Glass, quien estaba asilado en la legación diplomática, en abril de 2024, Jerí respondió:

“México sabe que si Betssy Chávez sale de la embajada, es capturada inmediatamente. También sabe que hay policías peruanos afuera y eso es visible. No hemos meditado todavía con el primer ministro y con el gabinete qué medida concreta tomaremos, porque recién conocemos la sentencia.

“Vamos a meditar y mucho. Toda acción debe pensarse conforme a las limitaciones que tenemos, conforme a los compromisos internacionales que tenemos. Hay un mandato judicial hoy día y yo soy una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones.

“No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará. He demostrado con acciones concretas, que muchos no se lo esperaban, que no me tiembla la mano. Estoy convencido de que todos somos juzgados por las acciones”, añadió.

Jerí no fue elegido en votación ciudadana para asumir la presidencia; era presidente del Congreso y fue designado interinamente al frente del Ejecutivo, tras la destitución de la mandataria de facto Dina Boluarte, el pasado 10 de octubre.

Chávez fue primera ministra en la gestión del depuesto presidente Pedro Castillo (2021-2022), destituido en un golpe de Estado por el Parlamento, luego de que el mandatario dispuso la disolución del Legislativo, el 7 de diciembre de 2022.

Posturas contradictorias

A principios de este mes, Perú rompió relaciones tras conocer que México concedió asilo a Chávez. La Convención de Caracas establece que el país asilante es el que determina si el solicitante reúne las condiciones para recibir el asilo, y en este caso Perú está obligado a otorgar el salvoconducto para que Chávez abandone el país.