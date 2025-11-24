¿Q

uién iba a imaginar ver en la Concacaf el estilo de juego arrobador de Clarence Seedorf, de Frank Rijkaard o de Patrick Kluivert?, todos ellos de origen surinamés. Pues eso está por suceder… No conforme con haber clasificado a su ex colonia Curazao al Mundial 2026, ahora el futbol del tulipán impulsa a Surinam, que en marzo enfrenta a Bolivia en Monterrey en una semifinal de la repesca… Pero no sólo ha irrumpido con fuerza el balompié de Países Bajos en la región norte, centroamericana y del Caribe; Francia no tuvo empacho en tutelar y clasificar a la justa cuatrienal a Haití, que se independizó del país galo en 1998, desde entonces reina ahí el caos y la miseria; no obstante, esta semana, con el boleto al Mundial, tocó el cielo.

El equipo de Curazao se nutrió del futbol de Países Bajos y trabajó bajo la batuta del timonel neerlandés Dirk Advocaat. Su once titular nació en Europa, sus jugadores militan mayoritariamente en clubes del país del tulipán, así que armaron un buen representativo que despachó con la mano en la cintura a los demás aspirantes de su llave. La cosa no para ahí, Ámsterdam también custodia a Surinam. La nación ubicada al norte de Sudamérica y la FIFA impulsaron el proyecto “pasaporte deportivo”, y a partir de 2019 se autorizó a jugadores de origen surinamés a darles doble nacionalidad, igualmente todos sus futbolistas traen la escuela holandesa y están dirigidos por Stanley Menzo, nacido en Paramaribo, cuya carrera se desarrolló principalmente en el Club Ajax.

Si Surinam supera a Bolivia y después a Irak, en la próxima Copa del Mundo habrá tres representantes del balompié de Países Bajos… Francia provocó esta semana una gran alegría en su ex colonia, la antigua Saint Domingue. Música y bailes festivos inundaron las calles de Puerto Príncipe tras lograr el boleto al Mundial. El equipo se conformó con futbolistas no nacidos en su territorio, más bien vieron la primera luz y fueron formados en la nación gala, con director técnico francés (Sébastien Migné), y jugando sus partidos de local en suelo ajeno: Curazao o Aruba… ¡Suerte que la Isla de Guadalupe, ubicada en el mar Caribe, no puede competir al no ser autónoma!, es un departamento de Francia y por ello el órgano rector del balompié mundial no le permite enrolarse en las clasificaciones.