na línea constante que siguen funcionarios de la administración Trump, y el mismo Trump, es amenazar a México con enviar fuerzas armadas a nuestro territorio a “ayudar” a combatir narcotraficantes. La respuesta, también constante e invariable, de la presidenta Sheinbaum, es que no se permitirá bajo ninguna condición.En una de esas intervenciones nuestro país perdió la mitad de su territorio. La mandataria no está sola. Tiene el apoyo del pueblo y de las fuerzas armadas, mientras que el grupo que simpatiza con el intervencionismo, es pequeño pero ruidoso.

En la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Mexico en la mar, en San Juan de Ulúa, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, pronunció palabras de reconocimiento y respaldo a la primera mujer en ocupar el cargo de Comandanta de las Fuerzas Armadas del país. No es poca cosa tener a los marinos de su lado.

La nueva misión de Harfuch

En el caso del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, hay algunas circunstancias que llaman la atención. 1) su escolta, Demetrio N, mató al homicida, Víctor Manuel Ubaldo Morales, con un tiro en la nuca, cuando ya estaba desarmado y sometido. 2) el presunto autor intelectual es un hampón, Jorge Armando N, El Licenciado, ya detenido. Pero es sabido que los delincuentes tienen contactos políticos sin cuya protección les sería imposible operar. ¿Quiénes son?

Por último, más no lo último, es admirable la entereza de la hoy viuda Grecia Quiroz. Asumió la alcaldía que dejó vacante su marido. La señora tiene funciones complicadas: política y viuda y madre de dos niños, uno de brazos. Es la favorita de moda de los afligidos comentócratas que tratan de utilizarla para sus propios fines. La más reciente misión imposible que ha sido asignada a Omar García Harfuch y su equipo de Los Implacables es descifrar el oscuro laberinto.

El candidato del PAN

Hay algo que tienen en común los cuatro gobernadores panistas en contra del presidente de su partido, Jorge Romero: abrió la posibilidad de que el empresario Ricardo Salinas Pliego sea su candidato presidencial. Ellos también tienen su corazoncito y se ven en la boleta de 2030: Mauricio Kuri, de Querétaro, Maru Campos, de Chihuahua; María Teresa Jiménez, de Aguascalientes y Libia García Muñoz Ledo, de Guanajuato.