n una ceremonia con motivo del Día de la Armada de México realizada ayer en San Juan de Ulúa, Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a defender la independencia, la soberanía, la justicia, la democracia y la libertad, y criticó a quienes, carentes de apoyo interno, buscan respaldos del extranjero y, movidos por el odio, formulan llamados al injerencismo.

El señalamiento fue expresado en una fecha y un lugar cargados de significado. Por una parte, son tristemente famosas las crueles condiciones en las que la fortaleza de San Juan de Ulúa fue utilizada como cárcel contra perseguidos políticos, especialmente en el periodo virreinal y durante la dictadura de Porfirio Díaz. Por la otra, la historia de ese baluarte está marcada por múltiples agresiones extranjeras: durante la Colonia padeció numerosos ataques de piratas y corsarios ingleses; el 23 de noviembre de 1825 capitularon en ese sitio las últimas fuerzas militares que la corona española –que se negaba a reconocer la independencia de México y no cejaba en sus intentos de reconquista– mantenía en el territorio nacional; luego llegaron los invasores franceses en 1838, los estadunidenses en 1847 y las fuerzas combinadas de España, Inglaterra y Francia, al inicio de la intervención francesa, en 1861; en 1914 San Juan de Ulúa sufrió una nueva incursión militar de Estados Unidos.

No debe omitirse que en varios de esos episodios los invasores contaron con el respaldo de traidores mexicanos. Los casos más conocidos son los de la llamada Mexican Spy Company, que operó contra el país en la guerra en la que Estados Unidos se robó la mitad de nuestro territorio, y los conservadores que entregaron la nación a la ocupación francesa dos décadas más tarde.