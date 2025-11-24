Estados
Desfilan Marionetas de Jirafas gigantes en Guadalajara
Foto
▲ Miles de habitantes de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, presenciaron la tarde noche del sábado el espectáculo denominado Les Girafes, en el cual marionetas de jirafas de color rojo, de hasta ocho metros de altura, recorrieron la Glorieta Minerva y Los Arcos Vallarta, acompañadas de músicos, artistas circenses, acróbatas y una cantante de opereta.Foto Arturo Campos Cedillo
Periódico La Jornada
Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 33
