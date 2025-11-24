Es la primera vez que consigue boleto a cuartos de final
Lunes 24 de noviembre de 2025, p. a39
El FC Juárez avanzó por primera vez en su historia a la liguilla tras vencer 2-1 al Pachuca en el último duelo del play-in del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx, disputado ayer en el estadio Olímpico Benito Juárez.
Los Bravos finalmente lograron la hazaña y consiguieron el octavo y último boleto a los cuartos de final, donde se medirán ante el Toluca, campeón defensor y líder del certamen.
En un partido intenso y que terminó con un conato de bronca, Juárez tomó ventaja apenas al minuto 15, cuando el brasileño Madson De Souza aprovechó un centro del panameño José Luis Puma Rodríguez para sorprender con un remate de chilena al portero Carlos Moreno y anotar el 1-0.
A partir de ese momento, los locales no dejaron de asediar el arco hidalguense y ampliaron su ventaja (2-0) al 38 por conducto de Rodríguez con un zurdazo desde el corazón del área.
Los Tuzos reaccionaron y recortaron distancias al 45+1, luego de que el venezolano Jhonder Cádiz remató de derecha desde fuera del área para firmar el 2-1 antes del descanso.
En la segunda parte, el juego se le complicó a los Tuzos a partir del 68, pues se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Brian García por forcejear con un rival.
Los ánimos se encendieron aún más en la recta final, cuando el portugués Ricardinho marcó el tercer gol para los Bravos; sin embargo, éste fue anulado por el VAR.
La acción desató la furia de los locales y los jugadores comenzaron a reñir en el campo, lo cual provocó las expulsiones de Víctor Guzmán (Pachuca) y Jairo Torres (Juárez). En los últimos minutos, los Tuzos no pudieron empatar a pesar de sus múltiples intentos.