▲ Con un remate de chilena, Madson De Souza anotó al minuto 15 el gol 1-0 a favor de los Bravos. Foto @FCJuárez

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. a39

El FC Juárez avanzó por primera vez en su historia a la liguilla tras vencer 2-1 al Pachuca en el último duelo del play-in del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx, disputado ayer en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Los Bravos finalmente lograron la hazaña y consiguieron el octavo y último boleto a los cuartos de final, donde se medirán ante el Toluca, campeón defensor y líder del certamen.

En un partido intenso y que terminó con un conato de bronca, Juárez tomó ventaja apenas al minuto 15, cuando el brasileño Madson De Souza aprovechó un centro del panameño José Luis Puma Rodríguez para sorprender con un remate de chilena al portero Carlos Moreno y anotar el 1-0.

A partir de ese momento, los locales no dejaron de asediar el arco hidalguense y ampliaron su ventaja (2-0) al 38 por conducto de Rodríguez con un zurdazo desde el corazón del área.