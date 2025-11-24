Dallas se impone 24-21 al campeón Filadelfia // Patriotas consiguen 26-20 sobre Bengalíes
Lunes 24 de noviembre de 2025, p. a12
Kansas. Lo que Patrick Mahomes y los Jefes de Kansas City no tienen en su récord de victorias lo compensan en confianza. Es la única opción, ahora que la más reciente dinastía de la NFL se tambalea, pero que ayer demostró su capacidad de respuesta en momentos cruciales al imponerse 23-20 a los Potros de Indianápolis en el partido que se disputó en el Arrowhead Stadium.
Ha pasado una década desde la última vez que los Jefes (6-5) tenían cinco derrotas a estas alturas de la temporada. Con el ataque más potente de la NFL de visita esta semana, la confianza fue su mejor arma para sobreponerse.
Patrick Mahomes lejos estuvo de tener su mejor partido. El mariscal de los Jefes no lanzó pase de anotación, pero registró su partido número 50 con 300 o más yardas por aire.
A pesar de esto, su ofensiva se apoyó completamente en el pateador Harrison Butker, quien decretó el triunfo con un gol de campo en tiempo extra, tras convertir con éxito sus cuatro patadas anteriores.
“No somos tan negativos como el resto del mundo”, dijo el entrenador Andy Reid, esta semana. “Sabemos qué es lo que necesitamos arreglar y debemos hacerlo. Los muchachos lo entienden”.
La única invasión de Kansas City a las diagonales llegó gracias a que el corredor Kareem Hunt voló sobre la línea defensiva para anotar y acercarse 20-15 en la pizarra durante el cuarto periodo.
Por los Potros, el pasador Daniel Jones lanzó dos pases a zona roja con sus receptores Michael Pitman Jr y Andrew Ogletree para registrar 181 yardas por aire.
En otro duelo, los Vaqueros de Dallas se impusieron 24-21 ante las Águilas de Filadelfia, vigente campeón, con un agónico gol de campo de 42 yardas que convirtió el pateador Brandon Aubrey, con menos de tres segundos en el reloj. Es la primera victoria de la temporada de los Vaqueros ante un equipo con récord de victorias a favor. Dak Prescott, mariscal de Dallas, tuvo dos envíos a zona roja con sus receptores George Pickens y Brevyn Spann-Ford, además de anotar en una ocasión por la vía del acarreo.
Halcones 30-24 a Titanes
En otros resultados, los Halcones Marinos de Seattle se impusieron 30-24 ante los Titanes de Tenesi; los Empacadores de Green Bay superaron 23-6 a los Vikingos de Minne-sota, mientras los Acereros de Pittsburgh, sin Aaron Rodgers por una fractura en la muñeca, cayeron 31-28 con los Osos de Chicago; los Cafés de Cleveland superaron 24-10 a los Raiders de Las Vegas y los Patriotas de Nueva Inglaterra se impusieron 26-20 a los Bengalíes de Cincinnati.