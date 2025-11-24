▲ El corredor de Kansas, Kareen Hunt, salta para una anotación contra Indianápolis, durante la segunda mitad del partido de la NFL. Foto Ap

Kansas. Lo que Patrick Mahomes y los Jefes de Kansas City no tienen en su récord de victorias lo compensan en confianza. Es la única opción, ahora que la más reciente dinastía de la NFL se tambalea, pero que ayer demostró su capacidad de respuesta en momentos cruciales al imponerse 23-20 a los Potros de Indianápolis en el partido que se disputó en el Arrowhead Stadium.

Ha pasado una década desde la última vez que los Jefes (6-5) tenían cinco derrotas a estas alturas de la temporada. Con el ataque más potente de la NFL de visita esta semana, la confianza fue su mejor arma para sobreponerse.

Patrick Mahomes lejos estuvo de tener su mejor partido. El mariscal de los Jefes no lanzó pase de anotación, pero registró su partido número 50 con 300 o más yardas por aire.

A pesar de esto, su ofensiva se apoyó completamente en el pateador Harrison Butker, quien decretó el triunfo con un gol de campo en tiempo extra, tras convertir con éxito sus cuatro patadas anteriores.

“No somos tan negativos como el resto del mundo”, dijo el entrenador Andy Reid, esta semana. “Sabemos qué es lo que necesitamos arreglar y debemos hacerlo. Los muchachos lo entienden”.

La única invasión de Kansas City a las diagonales llegó gracias a que el corredor Kareem Hunt voló sobre la línea defensiva para anotar y acercarse 20-15 en la pizarra durante el cuarto periodo.