Lunes 24 de noviembre de 2025, p. a12
Bolonia. La anfitriona Italia, sin su estrella Jannik Sinner, derrotó 2-0 a una España sin Carlos Alcaraz en la final de la Copa Davis, efectuada ayer en Bolonia, y consiguió su tercer título consecutivo.
Además de las ensaladeras ganadas en 2023, 2024 y ahora en 2025, Italia conquistó esta emblemática competencia masculina de tenis en 1976, por lo que su cuenta se eleva a cuatro títulos en su historia.
Flavio Cobolli, número 22 del mundo, logró el punto decisivo en un duro partido en el que tuvo que remontar ante Jaume Munar (36) por 1-6, 7-6 (7/5) y 7-5, después de que Matteo Berrettini (56) ganó en el primer partido de los individuales a Pablo Carreño (89) por 6-3 y 6-4.
“Esto era mi sueño. Hemos sido un equipo unido y hemos intentado recrear el espíritu de equipo que llevó a Italia a ganar el Mundial (de futbol) de 2006”, declaró Cobolli.
Italia estaba con poco optimismo cuando se enteró que debía afrontar esta fase final sin su estrella nacional, Sinner (número dos del mundo), y también sin Lorenzo Musetti (8), pero en la semana boloñesa ha sido perfecta, ganando cada uno de sus duelos por 2-0 y brindando momentos de gran emoción a sus tifosi con remontadas y partidos para el recuerdo.
Primero se impuso a Austria el miércoles en cuartos, y el viernes a Bélgica, sin perder ningún cotejo en una fase final que se disputaba por primera vez en su territorio, y con la respectiva ventaja , después de celebrarse por varios años en España.
Ningún país había ganado tres años seguidos la Copa Davis desde que Estados Unidos encadenara cinco títulos consecutivos, entre 1968 y 1972.
En el palmarés histórico, Italia y sus cuatro Davis están todavía muy lejos de las 32 de los estadunidenses, e incluso por detrás de las seis de España, que levantó el trofeo por última vez en 2019.
“Hoy hemos perdido la final, pero no es algo que vea como un drama. Es algo buenísimo haber estado tan cerca de ganar la séptima Davis”, afirmó el capitán de los españoles, David Ferrer.
Por segundo año al hilo, Italia puede presumir además de haber hecho doblete en el mismo año en las principales competencias de selecciones nacionales de tenis, ya que también revalidó su título en la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup), el equivalente femenino a este torneo.
Sinner renunció a estar esta semana en Bolonia para tener más tiempo en la preparación de la temporada 2026 y del Abierto de Australia de enero, donde defenderá el título.
Musetti, por su parte, fue declarado baja por su “condición física” y la inminente llegada de su segundo hijo.
España también llegó mermada a Bolonia, sin el número uno mundial Alcaraz, lesionado en la pierna derecha, y sin Alejandro Davidovich (14), que no fue convocado por el capitán David Ferrer.
Con este torneo, el tenis masculino baja el telón de su temporada 2025, donde ya sólo queda programado este año el Masters ATP NextGen para jóvenes tenistas (17-21 de diciembre).