Afp

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. a12

Bolonia. La anfitriona Italia, sin su estrella Jannik Sinner, derrotó 2-0 a una España sin Carlos Alcaraz en la final de la Copa Davis, efectuada ayer en Bolonia, y consiguió su tercer título consecutivo.

Además de las ensaladeras ganadas en 2023, 2024 y ahora en 2025, Italia conquistó esta emblemática competencia masculina de tenis en 1976, por lo que su cuenta se eleva a cuatro títulos en su historia.

Flavio Cobolli, número 22 del mundo, logró el punto decisivo en un duro partido en el que tuvo que remontar ante Jaume Munar (36) por 1-6, 7-6 (7/5) y 7-5, después de que Matteo Berrettini (56) ganó en el primer partido de los individuales a Pablo Carreño (89) por 6-3 y 6-4.

“Esto era mi sueño. Hemos sido un equipo unido y hemos intentado recrear el espíritu de equipo que llevó a Italia a ganar el Mundial (de futbol) de 2006”, declaró Cobolli.

Italia estaba con poco optimismo cuando se enteró que debía afrontar esta fase final sin su estrella nacional, Sinner (número dos del mundo), y también sin Lorenzo Musetti (8), pero en la semana boloñesa ha sido perfecta, ganando cada uno de sus duelos por 2-0 y brindando momentos de gran emoción a sus tifosi con remontadas y partidos para el recuerdo.

Primero se impuso a Austria el miércoles en cuartos, y el viernes a Bélgica, sin perder ningún cotejo en una fase final que se disputaba por primera vez en su territorio, y con la respectiva ventaja , después de celebrarse por varios años en España.