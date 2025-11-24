Lunes 24 de noviembre de 2025, p. a11
Las Vegas., Parecía una quimera, pero tras los sucesos reglamentarios ejecutados horas después finalizado el Gran Premio de Las Vegas, Max Verstappen tiene al alcance un quinto campeonato consecutivo de Fórmula 1. La madrugada del domingo, las autoridades del serial anunciaron las descalificaciones de los contendientes Lando Norris y Oscar Piastri, segundo y cuarto lugar en la carrera del sábado por la noche.
Verstappen ganó el evento por segunda vez en tres años y hasta antes de la inesperada noticia, la diferencia con Norris era de sólo 42 puntos con dos carreras por disputar, pero tres horas después de que concluyó la carrera, la FIA convocó a McLaren con los comisarios por no pasar la inspección.
El grosor medido en el desgaste del patín de los McLaren no cumplió con los requisitos mínimos. Dicho desgaste describe las condiciones de la tabla protectora en la parte inferior de los autos. Lewis Hamilton fue descalificado por la misma infracción a principios de año.
El director de McLaren, Andrea Stella, declaró que la sanción se debió a que los autos tocaron fondo durante la carrera a niveles que no alcanzaron durante las prácticas, lo que llevó a un contacto excesivo con el suelo. Stella describió que el daño a ambos autos fue “accidental” y que “la FIA notó que la infracción fue involuntaria, que no hubo intento deliberado de eludir las regulaciones, y también existieron circunstancias atenuantes”.
También se disculpó con sus pilotos Norris y Piastri que fueron perjudicados de forma colateral.
“Pedimos disculpas a Lando (Norris) y Oscar (Piastri) por la pérdida de puntos de esta carrera, en un momento crítico en sus campañas por el campeonato después de dos actuaciones fuertes por parte de ellos durante todo el fin de semana”, manifestó Stella.
“Aunque este resultado es extremadamente decepcionante, seguimos completamente enfocados en las últimas dos carreras de la temporada”, agregó.
Las descalificaciones provocaron un cambio drástico en la clasificación, ya que tanto Norris como Piastri fueron despojados de todos los puntos obtenidos en Las Vegas. Norris (390) pasó de tener una ventaja de sólo 24 puntos sobre Piastri (366) y Verstappen (366), quien tiene el desempate por el segundo lugar en la clasificación basado en su total de victorias.
Viento a favor
Verstappen ha ganado las dos últimas competencias en Qatar, donde la F1 correrá la próxima semana, y cuatro de las últimas cinco en Abu Dabi, donde la temporada terminará el 7 de diciembre. Es una remontada increíble para el neerlandés, quien parecía fuera de la contienda durante el verano. Incluso después de ganar en Las Vegas por segunda vez en tres años, el de Países Bajos sigue sin pensar en el campeonato.