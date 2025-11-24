▲ En el Gran Premio de Las Vegas, el piloto británico de McLaren, Lando Norris (centro), partió el sábado desde la pole position. Foto Afp

Ap

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. a11

Las Vegas., Parecía una quimera, pero tras los sucesos reglamentarios ejecutados horas después finalizado el Gran Premio de Las Vegas, Max Verstappen tiene al alcance un quinto campeonato consecutivo de Fórmula 1. La madrugada del domingo, las autoridades del serial anunciaron las descalificaciones de los contendientes Lando Norris y Oscar Piastri, segundo y cuarto lugar en la carrera del sábado por la noche.

Verstappen ganó el evento por segunda vez en tres años y hasta antes de la inesperada noticia, la diferencia con Norris era de sólo 42 puntos con dos carreras por disputar, pero tres horas después de que concluyó la carrera, la FIA convocó a McLaren con los comisarios por no pasar la inspección.

El grosor medido en el desgaste del patín de los McLaren no cumplió con los requisitos mínimos. Dicho desgaste describe las condiciones de la tabla protectora en la parte inferior de los autos. Lewis Hamilton fue descalificado por la misma infracción a principios de año.

El director de McLaren, Andrea Stella, declaró que la sanción se debió a que los autos tocaron fondo durante la carrera a niveles que no alcanzaron durante las prácticas, lo que llevó a un contacto excesivo con el suelo. Stella describió que el daño a ambos autos fue “accidental” y que “la FIA notó que la infracción fue involuntaria, que no hubo intento deliberado de eludir las regulaciones, y también existieron circunstancias atenuantes”.