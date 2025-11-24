▲ Con la presea de Brenda Sánchez, México lleva la mejor cosecha (4) de su historia en estos juegos. Foto @conadeoficial

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. a11

La taekwondista mexicana Brenda Sánchez obtuvo ayer medalla de bronce en la categoría -49 kilogramos modalidad combate, al imponerse 2-0 a la turca Beyza Akis en el repechaje de los Juegos Sordolímpicos, que se disputan en Tokio, Japón. Con este resultado, el país obtuvo su cuarta presea en la justa, la mejor cosecha en la historia.

El podio lo conformaron la atleta de Rusia que compite como neutral Madina Satushieva, quien conquistó metal áureo, seguida de la uzbeka Dilbar Tojiboeva, que se adjudicó la plata.

México superó las tres medallas que obtuvo en Caxias do Sul, Brasil 2022, gracias a las argentas obtenidas por Isabel Huitrón (judo) y Freya Danae Nieves (atletismo), mientras en los 10 mil metros planos, Lourdes Ponce conquistó el metal dorado.

Sánchez aumenta su palmarés internacional, pues en 2023 se convirtió en la primera tricolor en ganar una doble medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de Deportes para Sordos, que se disputaron en Guayaquil, Ecuador.

La taekwondista vivió su primera infancia en una casa hogar en el estado de Chihuahua, y cuando el orfanato cerró sus puertas, continuó su vida en Monterrey, donde entrena.

Los Juegos Sordolímpicos se caracterizan por el acceso a la información y comunicación visual mediante luces de inicio y banderas, así como señales internacionales.