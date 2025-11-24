▲ El delantero portugués Cristiano Ronaldo consigue un gol de chilena para el triunfo 4-1 de su equipo Al Nassr frente a Al Khaleej, en Riad. Foto Afp

Lunes 24 de noviembre de 2025

Milán. El mexicano Santiago Giménez no jugó por lesión, pero su equipo el AC Milán derrotó 1-0 al Inter de Milán en el llamado Derby della Madonnina y escaló al segundo peldaño de la Serie A.

Los dirigidos por Massimiliano Allegri, campeones de la Supercopa de Italia, llegaron a 25 puntos, con siete éxitos, cuatro empates y un revés, y se colocaron a sólo dos del líder Roma, que hoy superó 3-1 a Cremonese.

El Inter, ahora en el cuarto puesto con 24 unidades, dominó la primera mitad con más tiempo de posesión de balón y dos tiros a puertas por ninguno de sus rivales, pero las porterías se mantuvieron intactas.

En el segundo tiempo, sin embargo, fueron los rojinegros los que inauguraron el marcador con un golpe de derecha de Christian Pulisic tras un contragolpe, acción suficiente para llevarse la victoria.

En la Liga española, Real Madrid apenas pudo empatar 2-2 ante el recién ascendido Elche. Por debajo en el marcador en dos ocasiones los Merengues salvaron un punto con un tanto de Jude Bellingham en la recta final de su partido de la decimotercera jornada del campeonato.

El punto permite al equipo blanco seguir de líder al sumar 32 unidades, una más que el FC Barcelona (31), cuando el sábado goleó 4-0 al Athletic de Bilbao en el duelo que además representó la reapertura parcial del reconstruido Camp Nou.