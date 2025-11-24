Lunes 24 de noviembre de 2025, p. a10
Milán. El mexicano Santiago Giménez no jugó por lesión, pero su equipo el AC Milán derrotó 1-0 al Inter de Milán en el llamado Derby della Madonnina y escaló al segundo peldaño de la Serie A.
Los dirigidos por Massimiliano Allegri, campeones de la Supercopa de Italia, llegaron a 25 puntos, con siete éxitos, cuatro empates y un revés, y se colocaron a sólo dos del líder Roma, que hoy superó 3-1 a Cremonese.
El Inter, ahora en el cuarto puesto con 24 unidades, dominó la primera mitad con más tiempo de posesión de balón y dos tiros a puertas por ninguno de sus rivales, pero las porterías se mantuvieron intactas.
En el segundo tiempo, sin embargo, fueron los rojinegros los que inauguraron el marcador con un golpe de derecha de Christian Pulisic tras un contragolpe, acción suficiente para llevarse la victoria.
En la Liga española, Real Madrid apenas pudo empatar 2-2 ante el recién ascendido Elche. Por debajo en el marcador en dos ocasiones los Merengues salvaron un punto con un tanto de Jude Bellingham en la recta final de su partido de la decimotercera jornada del campeonato.
El punto permite al equipo blanco seguir de líder al sumar 32 unidades, una más que el FC Barcelona (31), cuando el sábado goleó 4-0 al Athletic de Bilbao en el duelo que además representó la reapertura parcial del reconstruido Camp Nou.
Bellingham se convirtió en el héroe madridista de la velada al firmar el 2-2 definitivo en el minuto 87, a pase de Kylian Mbappé.
El tropiezo en Elche acentúa la presión sobre el entrenador Xabi Alonso, que decidió hacer rotaciones a tres días de que su equipo juegue contra el Olympiacos griego en la Liga de Campeones de Europa.
En tanto, el presidente del Madrid, Florentino Pérez, está considerando permitir que los inversionistas compren una participación de hasta 10 por ciento del club, y continúa con la idea de que la Superliga sigue siendo un “proyecto indispensable” para el futuro.
En la Liga Premier, Arsenal goleó 4-1 a Tottenham con triplete de Eberechi Eze. El jugador de la selección inglesa fue la inspiración detrás de la victoria de los Gunners en el derbi del norte de Londres que dejó a su equipo con una ventaja de seis puntos en la Liga Premier.
Ahora el Chelsea es el rival más cercano en el segundo lugar; sin embargo, después de 12 partidos, el Arsenal es un gran favorito para ganar su primer título de liga de primera división desde 2004.
En tanto, en Arabia Saudita, el portugués Cristiano Ronaldo brilló con un gol de chilena para el triunfo de Al Nassr 4-1 sobre Al Khaleej Club. El equipo de Ronaldo es el líder del certamen con 27 unidades.