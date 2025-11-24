▲ Sobre estas líneas, Diana Ordóñez, quien anotó el único gol del partido, fue nombrada la Jugadora Más Valiosa. Foto @TigresFemenil

Erendira Palma Hernández

Enviada

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 9

Monterrey, NL., La euforia recorrió de nueva cuenta a un pletórico estadio El Volcán para celebrar el séptimo título de Tigres, y con el cual refuerzan su legado como máximas ganadoras históricas de la Liga Mx Femenil.

Como el plantel que más ha invertido en esta categoría, las Amazonas rompieron una racha de dos años sin levantar un cetro al vencer por tercera ocasión en una final al América, esta vez con un marcador de 1-0 (global 4-3) para desatar el festejo con su afición.

Todo fue algarabía en Monterrey desde que Diana Ordóñez anotó el tanto que definió la final del torneo Apertura 2025 el primer cetro para las regiomontanas con el español Pedro Martínez Losa y el séptimo para la vitrina del club –Clausura 2018 y 2019; Guardianes 2020 y 2021; así como Apertura 2022 y 2023 y el de esta campaña–.

El campeonato revalidó la jerarquía que ha conseguido Tigres ante el América, pues también se impusieron a ese club en los torneos Apertura 2022 y 2023 para un saldo de tres victorias en cuatro finales. Sólo en el Apertura 2018, las de Coapa fueron ganadoras; un título que detonó la presión entre la directiva de las Amazonas para formar al mejor plantel de la liga.

Para el América, en cambio, el descalabro deja al técnico Ángel Villacampa con cinco derrotas en seis finales disputadas, tres de esas caídas ante Tigres (Apertura 2022, 2023 y 2025).

Jennifer Hermoso, campeona del mundo con España, vive este título de manera diferente al de sus compañeras, pues por primera ocasión desde que llegó en 2022 a México puede lanzar un grito de celebración como monarca de la Liga Mx Femenil.

“No siempre hablas porque, no sé si aquí se diga, pero cuando escupes para arriba siempre te cae, y creo que Tigres siempre ha tenido un perfil muy bajo, demostrándolo en la cancha. Al final soy campeona de México, que era lo que quería, lo que llevaba buscando desde que llegué.

“Y no hay Jenni más feliz que la que encuentras aquí ahora”, dijo la española al celebrar su primer cetro con las Amazonas.

De manera irónica, Belén Guerrero y Fernanda Elizondo, las únicas dos que han levantado los siete títulos con las Amazonas y han sido parte del plantel desde sus inicios, ahora no tuvieron participación en el campo por estar lesionadas.

Aún así, destacan los nombres de la capitana Greta Espinoza –cinco títulos–, y Stephany Mayor –cuatro cetros–, como las más ganadoras con el escudo de Tigres. Cecilia Santiago también celebró cuatro campeonatos, aunque tres de ellos han sido con las regiomontanas y sólo uno con América, precisamente cuando vencieron a las Amazonas en el torneo Apertura 2018. La delantera Alison González también comparte títulos con ambos planteles pero en esta ocasión ha vivido el torneo fuera de las canchas debido a una lesión que sufrió desde la temporada pasada.

Para mantener esa hegemonía en el certamen femenil, la directiva de Tigres comenzó desde hace tiempo una renovación en el plantel al reconocer que varias jugadoras habían cumplido su ciclo con el club. Así, dejaron ir a elementos emblemáticos como la estratega Mila Martínez y las jugadoras Liliana Mercado, Nayeli Rangel e incluso la delantera Jacqueline Ovalle, quien se convirtió en agosto en el fichaje más caro hasta ese entonces en la historia del balompié de mujeres al ser transferida por 1.5 millones de dólares al Orlando Pride de la liga estadunidense.