Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 5

El coreógrafo Francisco Córdova plantea en Se nos quedaron ellos un mosaico de narrativas fragmentadas que exploran la esencia de la vida a través de sus vacíos y plenitudes.

La obra se presentará en el Centro Nacional de las Artes (Cenart) del 28 al 30 de noviembre.

El Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac), dirigido por Cecilia Lugo, interpretará esta pieza sobre vacíos, ausencias, amores efímeros, abandonos y la muerte.

Para el creador, Se nos quedaron ellos es un espejo donde se reflejan las historias que nos conforman y las huellas indelebles que dejan en nosotros los que ya no están. En el proceso escénico, Córdova explora cómo el cuerpo aún guarda memoria de lo que ya no existe.

En entrevista, la directora del Ceprodac, Cecilia Lugo, comentó que la obra está “muy bien construida, con una dramaturgia interesante sobre situaciones dolorosas, pero que no cae en el melodrama.

“Es una mirada a algo muy cálido, pero a la vez no necesariamente es demasiado explícito. Tiene el valor de tocarte el corazón, la entraña, y eso muy pocas obras pueden hacerlo; en este caso el maestro Francisco lo logra.”

Los intérpretes se adentran en lo emocional y el movimiento se vuelve memoria; cada gesto rescribe la historia de los ausentes. Al final, la obra invita al espectador a contemplar la fragilidad de la existencia y la belleza que emerge del recuerdo.