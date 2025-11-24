Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 5
El coreógrafo Francisco Córdova plantea en Se nos quedaron ellos un mosaico de narrativas fragmentadas que exploran la esencia de la vida a través de sus vacíos y plenitudes.
El Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac), dirigido por Cecilia Lugo, interpretará esta pieza sobre vacíos, ausencias, amores efímeros, abandonos y la muerte.
Para el creador, Se nos quedaron ellos es un espejo donde se reflejan las historias que nos conforman y las huellas indelebles que dejan en nosotros los que ya no están. En el proceso escénico, Córdova explora cómo el cuerpo aún guarda memoria de lo que ya no existe.
En entrevista, la directora del Ceprodac, Cecilia Lugo, comentó que la obra está “muy bien construida, con una dramaturgia interesante sobre situaciones dolorosas, pero que no cae en el melodrama.
“Es una mirada a algo muy cálido, pero a la vez no necesariamente es demasiado explícito. Tiene el valor de tocarte el corazón, la entraña, y eso muy pocas obras pueden hacerlo; en este caso el maestro Francisco lo logra.”
Los intérpretes se adentran en lo emocional y el movimiento se vuelve memoria; cada gesto rescribe la historia de los ausentes. Al final, la obra invita al espectador a contemplar la fragilidad de la existencia y la belleza que emerge del recuerdo.
Desde su creación, el Ceprodac ha trabajado con creadores que han enriquecido la formación de sus integrantes. “Cada coreógrafo que llega comparte su trabajo personal de experimentación con los bailarines y cada uno trae sus lenguajes de movimiento”.
Agregó que a todos los coreógrafos invitados por la compañía se da espacio “para que exploren lo que necesiten y lo apoyamos”.
Fundado en 2011, el Ceprodac impulsa el desarrollo de la danza contemporánea en México mediante procesos de creación, investigación y experimentación dancística, además de fomentar la búsqueda de lenguajes coreográficos que provoquen experiencias significativas, así como reflexión y gozo estético.
Se nos quedaron ellos se presentará del 28 al 30 de noviembre en el Teatro de las Artes del Cenart (avenida Río Churubusco 79, esquina calzada de Tlalpan), con funciones el viernes a las 20 horas, sábado a las 19 y domingo a las 18 horas.