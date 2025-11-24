Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 4

La representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa, tradición que une la fe y la participación comunitaria de los ocho barrios originarios de esa localidad, es una de las 68 candidaturas para ser parte de la lista del patrimonio inmaterial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).

En un comunicado, se informó que el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco celebrará su vigésima reunión ordinaria del 8 al 12 de diciembre en Nueva Delhi. Ahí se examinarán las 68 candidaturas presentadas por 78 Estados para su inclusión en las Listas de la Convención.

El patrimonio cultural inmaterial incluye tradiciones orales, artes escénicas, prácticas sociales, rituales, festividades, conocimientos y habilidades que comunidades, grupos e individuos reconocen como parte de su identidad cultural. A diferencia de los objetos y monumentos, el inmaterial es una forma de patrimonio vivo transmitido de generación en generación, cuya evolución está ligada a la de las comunidades.

Alentará medidas para su continuidad

Este patrimonio refuerza el sentido de pertenencia, estimula la creatividad y promueve el diálogo entre culturas. Mediante su reconocimiento en las listas de la Unesco, se pone de relieve la diversidad de las tradiciones y se alienta a los países y comunidades a tomar medidas para su salvaguarda y continuidad.

Los integrantes del Comité Organizador de Semana Santa en Iztapala AC, órgano colegiado, autónomo, horizontal, incluyente y representativo de los ocho barrios originarios que existen en el pueblo de Iztapala, manifestaron su consentimiento para que el gobierno mexicano, por conducto de la Comisión Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, presente la candidatura de su expresión cultural.