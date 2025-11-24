▲ Con la dirección y coreografía de László Velekei, este fin de semana se estrenó en Hungría la obra Nosferatu, basada en la novela de terror gótico del irlandés Bram Stoker. El Ballet de Györ tiene más de 40 años de historia y es una de las agrupaciones más representativas de la escena dancística en ese país europeo. Foto Afp

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 3

El Ballet Györ de Hungría, con la dirección y coreografía de László Velekei, estrenó este fin de semana la obra Nosferatu, basada en la historia de terror gótico de la novela del irlandés Bram Stoker. Los intérpretes, mediante el lenguaje de la danza, evocan la figura del vampirizado noble de Transilvania y ofrecen al público escenas de sensualidad, vida y muerte.

En el Teatro Nacional de Györ, László Velekei retoma el personaje de Nosferatu para lanzar la pregunta: ¿por qué tememos tanto a la muerte que olvidamos vivir?

La obra dancística se desarrolla en medio de una extraña epidemia. Entre una densa y ominosa oscuridad aparece un ser extraño cuya presencia despierta alegría y terror, sensualidad y asco, vida y muerte.

“El extraño no sólo anhela sangre, sino cada pequeña vibración de la existencia humana. Su sombra se extiende sobre las paredes; su presencia plantea preguntas sobre qué significa ser humano, vivir y existir con la conciencia de la finitud. En las profundidades de la oscuridad, lo impulsa una búsqueda.