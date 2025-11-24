▲ Pieza sin título de Gabriel Macotela que forma parte de la muestra La medida de las cosas, que se exhibe en Mérida. Foto cortesía galería Cache

Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 2

Pese a que la obra escultórica y pictórica de Gabriel Macotela (Guadalajara, 1954) es muy conocida, “nos hemos detenido a mirar menos su faceta gráfica”, afirma su colega Demián Flores, quien preparó dos exposiciones enfocadas en el quehacer de grabador del artista jalisciense.

La primera, La medida de las cosas, se expone en la galería Cache, en Mérida, Yucatán. Ese espacio debuta en México, ya que su sede principal se encuentra en Montreal, Canadá. La muestra consta de 15 obras y una intervención in situ sobre un muro. La segunda, La reinvención del mundo, de 30 grabados, se inaugurará el 13 de diciembre en la Casa de la Cultura de Juchitán, Oaxaca.

La galería Cache, cuyo director es el mexico-canadiense Eric Bertrand, ha servido de puente con los artistas mexicanos y la escena cultural de Montreal, anota Flores, quien fue invitado a proponer un artista para iniciar el proyecto. “Ya trabajaba en la exposición de Juchitán; entonces, pensé en Gabriel. Además, nunca había tenido una muestra individual en Mérida”, detalla.

Para Flores, la gráfica ha sido “fundamental” en la carrera de Macotela. “Es un extraordinario grabador que maneja todas las técnicas y lenguajes gráficos. Hay que recordar que a finales de los años 70, Gabriel fue un pilar dentro de las estrategias del libro de artista. Tuvo su editorial, La Cocina Ediciones, junto con Yani Pecanins. Después, El Archivero fue un espacio de difusión y promoción del libro de artista”.

La exposición es también una revisión de los talleres en los que ha trabajado Macotela.

Más allá de la técnica y el lenguaje, Gabriel Macotela “es de esos grandes artistas que tienen ese vínculo también con lo social. Ya quedan muy pocos que toman ese aliento como hizo Francisco Toledo. Para mí, Gabriel es otro artista de sentido humanista que no sólo tiene un trabajo propio, individual, en las artes plásticas, sino que tiene una vinculación directamente social.