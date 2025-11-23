C

omo corresponde en Brasil al presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva nombró, para integrar el Supremo Tribunal Federal, al jurista Jorge Messias. Considerado hasta por abogados de oposición como un nombre ilustre y más que respetado, su nombramiento creó un problema para Lula, otro más: que los que controlan el Senado tenían otro nombre, y dejaron clara y bien clara su insatisfacción.

Pese a que la Constitución determina que el nombre será elegido por el presidente, en Brasil hay mil y una lecturas para esa determinación.

En el caso de Lula, que convive –y enfrenta– el peor Congreso de los últimos 50 años, mejor ni hablar.

A ver qué pasa con Jorge Messias, que –a propósito– no tiene ni de lejos nada que ver con el desequilibrado ultraderechista Jair Messias Bolsonaro.

Lula fue bien advertido de que el nombre preferido por los senadores era otro, muy político, pero sin una quinta parte de la preparación de Jorge Messias. Eligió, y ahora a ver qué pasa, si será aprobado en la Cámara y en el Senado.