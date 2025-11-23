▲ Imágenes individuales y de la pareja que estaba formada por Kevin y Paola Alondra, así como de María Enedelia, madre de la joven. Foto La Jornada

Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 10

Paola Alondra Mejía García, víctima de tortura, violación, secuestro y feminicidio en grado de tentativa, siente miedo y vive en la zozobra desde que un tribunal liberó a Kevin Guerrero Torres, el también feminicida de la madre de ésta, María Enedelia Mejía Pérez, sentenciado a 62 años de cárcel el pasado 7 de agosto.

El 12 de noviembre, pese a todas las pruebas ofrecidas por la fiscalía, el segundo tribunal de alzada en materia penal de Texcoco, integrado por la magistrada presidenta Cecilia Moreno Luna y los jueces comisionados en funciones de magistrados Diana Garduño Santiago y José Antonio Cuenca Hernández, resolvió por unanimidad.

“La justicia sigue siendo corrupta”, dice en entrevista con La Jornada Paola Alondra, sin poder contener el llanto, desesperada y angustiada por el temor de que el feminicida que fue su pareja vuelva a intentar hacerle daño. “Vivo con miedo, tengo mucho miedo de que venga en cualquier momento a terminar su objetivo: matarme”.

La liberación indebida del feminicida ha sido denunciada por organizaciones de la sociedad civil que atribuyen la decisión a la corrupción del Poder Judicial y al político, ya que es hijo de Gerardo Guerrero Ramírez, séptimo regidor en Ixtapaluca del partido Morena y allegado al actual presidente municipal morenista, Felipe Arvizu de la Luz.

“Hay una sentencia de 62 años con toda la evidencia, pero ahora el tribunal dicta absolución. Es evidente que corrompieron al tribunal de alzada. Lo que los magistrados citan es una calca exacta de los argumentos de la defensa de Kevin. Dicen que hubo violaciones al debido proceso, cuando no fue así. Peor aún, dicen que mis dichos no son creíbles porque no fui capaz de escapar del cautiverio en que Kevin me tenía. Descartaron en su totalidad los dictámenes sicológicos y en criminalística, señalando que no aportaron nada al caso. Es terrible.”

De acuerdo con la carpeta de investigación, Guerrero Torres, de 22 años, asesinó a la madre de su entonces novia el 5 de mayo de 2023, mientras tenía secuestrada a Paola Alondra en un departamento en Valle de Chalco, propiedad de sus padres.

“Ese día me secuestró, me puso las manos atrás, me las encintó a la cama de metal en el piso de abajo de mi casa; me dijo que yo me lo había buscado, que no iba a permitir que me alejara de él”.

Añade: “Me dejó ahí varias horas, pero cuando regresó ya tenía una ropa diferente y su calzado, con manchas de sangre. Me dijo que se había cortado una de las manos porque intentaba suicidarse. Me comentó que ya había hablado con mi mamá, que estaba bien en su cuarto y que seguía con su rutina normal”.

Recuerda que estuvo secuestrada cuatro o cinco días en su domicilio en Hornos de Zoquiapan. “Me quitó el celular; perdí la noción del tiempo. Me dijo que si no intentaba escapar no le iba a pasar nada a mi familia. Tenía a mi perro encadenado y decía que si me oponía a sus deseos o si me resistía a los abusos, tomaría represalias contra él. Finalmente mi perro Tifí falleció por golpes internos”.

Kevin la mantuvo cautiva durante 18 días, del 5 al 23 de mayo de 2023, la mayor parte del tiempo en Valle de Chalco, donde la sometió a todo tipo de abusos y violencia.

Celos patológicos

Paola Alondra, de 23 años, era mesera junto a su mamá en un restaurante de Ixtapaluca. Ahí conoció a Kevin, de 19 años, el 3 de mayo de 2022. “Teníamos una relación aparentemente normal, pero de repente se tornó violenta en el aspecto económico, sicológico, verbal e incluso moral. A los pocos meses empezó hacer comentarios hirientes, de mal gusto. En diciembre tuvo un incidente con su familia y salió de su domicilio. Le abrimos las puertas de mi casa. Le dijimos que lo íbamos a apoyar para que terminara la prepa. No estudiaba ni trabajaba”.

Luego arregló las cosas con sus padres y decidieron vivir juntos. “Nos fuimos a un departamento propiedad de su familia. A los pocos días me dijo que su familia no sabía que vivíamos juntos; me tenía bajo llave con el argumento de que era para no ponerme en riesgo”.

La convivencia se hizo conflictiva muy pronto por los celos patológicos. “Él no quería que yo estudiara ni que trabajara, me quería tener encerrada. Yo compraba todo con mis ahorros. Le dije a su mamá que me tenía bajo llave y él se molestó. Luego retomó sus actividades, pero las abandonó y volvimos a casa de mi mamá. Entre marzo y abril se quedó a vivir y ya no se fue, diciendo que estaba de paso y que tenía muchos problemas con sus papás”.

Entonces empezó a intentar controlar la forma de vestir de la joven y aumentó la violencia: “Intenté terminar la relación, pero él no se quería ir de la casa; amenazó con atentar contra su vida. Utilizaba mucho el chantaje emocional; me decía que había perdido muchas cosas por mi culpa, y eso me hacía sentir una responsabilidad muy grande porque yo le llevo cuatro años”.