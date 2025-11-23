De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 5

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, no descartó que en 2030 el empresario y dueño de Tv Azteca y Elektra, Ricardo Salinas Pliego, sea candidato presidencial del blanquiazul, declaración que hasta anoche no había generado reacciones entre el panismo. Tampoco Salinas se ha pronunciado al respecto.

En una entrevista con el periódico El País de España, Romero Herrera y a una pregunta expresa respecto de qué aspirantes no panistas considera para representar a ese partido, Romero Herrera respondió: “A Ricardo Salinas Pliego lo veo con perfecta claridad. Si él se anima, avanza y vemos que va creciendo en el ánimo, por supuesto que no lo descartamos. No descartamos a nadie”.

Apenas el 13 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió de manera definitiva los nueve juicios fiscales –algunos hasta de 16 años de antigüedad– que Salinas Pliego interpuso para eludir el pago de impuestos.

Los ministros aprobaron por unanimidad las sentencias que obligan a sus empresas a liquidar créditos fiscales por 48 mil 326 millones 928 mil pesos. Además, enfrenta procesos en Estados Unidos por la falta de pago por los bonos que Tv Azteca emitió en 2017, que suman un adeudo de 600 millones de dólares.