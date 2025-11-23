Laura Poy

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 5

Dirigentes de la CNTE señalaron que tras entregar ayer en Chiapas un documento a la Presidenta para demandar la reanudación de la mesa nacional de diálogo, “sólo estamos a la espera de que nos dé fecha y hora”.

Isael González Vázquez, secretario general de la sección 7 de Chiapas, en el marco de la Asamblea Nacional Representativa (ANR) indicó que “el acuerdo como CNTE es que, donde quiera que vaya la Presidenta, habrá una representación de maestros para recordarle su compromiso de retomar el diálogo directo”.