▲ Inauguración de nuevo tramo de la Línea K del Tren Interoceánico que se llevó a cabo este viernes en Juchitán, Oaxaca. Foto Presidencia

Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 5

Teposcolula, Oax., La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo continuó ayer con su gira de trabajo por el sureste mexicano con su visita a San Pedro y San Pablo Teposcolula, donde reiteró que hay “unos poquitos” que buscan regresar al régimen de corrupción y privilegio, a quienes les dijo: “¡No más! México camina por el rumbo de la Cuarta Transformación”.

Durante la presentación de avances del Plan General Lázaro Cárdenas del Río en la Mixteca oaxaqueña, realizada en la unidad deportiva de Teposcolula, señaló que “por el bien de todos, primero los pobres. Eso no va a cambiar. Nosotros tenemos esa máxima: el dinero del pueblo es del pueblo de México, nunca más de los poderosos, de los privilegiados”.

Ante habitantes de diversas localidades de la región, añadió que se ha demostrado que “cuando el pueblo está unido no hay nada que nos detenga” y puso como ejemplo la elección que se realizó este año de los integrantes del Poder Judicial, destacando a su nuevo presidente, el indígena mixteco Hugo Aguilar.

La jefa del Ejecutivo precisó que el Plan General Lázaro Cárdenas en la Mixteca busca revertir los índices de pobreza y falta de atención médica para resarcir el abandono en el que históricamente han vivido los pueblos de la región.

De acuerdo con el gobierno federal, ésta es una estrategia integral y de articulación entre dependencias y los tres niveles de gobierno en beneficio de 1.54 millones de habitantes y que suma una inversión de 5 mil 900 millones de pesos en infraestructura carretera, hospitalaria, programas para el Bienestar y caminos artesanales.