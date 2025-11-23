▲ Jeffrey Epstein (al centro en un tribunal de Florida en 2008) utilizó la pedofilia y el tráfico sexual como carnada para atraer a la más alta clase política de Estados Unidos. Foto Ap

l fétido “asunto Epstein” resultó mucho más que un vulgar erotismo al irrumpir en el máximo nivel de la ciberestrategia.

El caso del pedófilo jázaro (Khazar; https://bit.ly/3QqemJr) Jeffrey Epstein (JE) representa el núcleo operativo de una genuina política de la mayor letalidad que epitomiza la tríada eterna del poder integral: sexo/dinero/poder.

Drop Site (https://bit.ly/4adEz9g) –con sede en Washington, fundada por ex colaboradores de The Intercept que expone abusos de poder y desinformación– a raíz de la parcial exhumación de nuevos documentos del House Oversight Committee de Estados Unidos, ata cabos que parecían inconexos e impensables de JE con sus correligionarios banqueros Rothschild, las frecuentes y consabidas visitas del ex primer y ex ministro de defensa israelí, el lituano ashkenazi Ehud Barak (EB), y “la industria de ciberarmas israelíes” –v.gr mi artículo: “‘Cualquiera con celular, medicinas (¡sic!) y alimentos tiene un «pedazo de Israel»’: Netanyahu” (https://bit.ly/3XIGs6x)–.

Dejo de lado la forma en que se conectaron JE, el jázaro polaco Leon Black de Apollo Global Management, la salvadoreña-alemana Ariane de Rothschild (viuda del banquero Benjamín de Rothschild) y la jázara Cynthia Fanny Renée Tobiano Rozenblum (vicedirectora del Grupo Edmond de Rothschild), para centrarme en las puertas revolventes del eje erotismo/espionaje/chantaje/banca globalista/ciberarmas.

El “soplón no-lucrativo Distributed Denial of Secrets” (https://bit.ly/3K8s6JB) develó las tratativas financieras entre Epstein y Rothschild para “recaudar fondos al desarrollo de las ciberarmas israelíes” a cargo del exprimer y ex ministro de defensa israelí EB y su pupilo Pavel Gurvich, “graduado de la Unidad 81, unidad Tecnológica Secreta del ejército israelí”. También soslayo los lazos crapulosos de Epstein con la jázara Kathryn Ruemmler (KR), asesora legal de Obama (¡megasic!), quien fue el pionero de las “ciberarmas”, en especial, el gusano Stuxnet (https://bit.ly/4plpNSf) que saboteó la planta nuclear de Natanz en Irán, bajo el esquema de “Juegos Olímpicos”.