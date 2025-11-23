Erotismo, espionaje, chantaje y banca: el eje Epstein/banca Rothschild/ciberarmas de Israel
l fétido “asunto Epstein” resultó mucho más que un vulgar erotismo al irrumpir en el máximo nivel de la ciberestrategia.
El caso del pedófilo jázaro (Khazar; https://bit.ly/3QqemJr) Jeffrey Epstein (JE) representa el núcleo operativo de una genuina política de la mayor letalidad que epitomiza la tríada eterna del poder integral: sexo/dinero/poder.
Drop Site (https://bit.ly/4adEz9g) –con sede en Washington, fundada por ex colaboradores de The Intercept que expone abusos de poder y desinformación– a raíz de la parcial exhumación de nuevos documentos del House Oversight Committee de Estados Unidos, ata cabos que parecían inconexos e impensables de JE con sus correligionarios banqueros Rothschild, las frecuentes y consabidas visitas del ex primer y ex ministro de defensa israelí, el lituano ashkenazi Ehud Barak (EB), y “la industria de ciberarmas israelíes” –v.gr mi artículo: “‘Cualquiera con celular, medicinas (¡sic!) y alimentos tiene un «pedazo de Israel»’: Netanyahu” (https://bit.ly/3XIGs6x)–.
Dejo de lado la forma en que se conectaron JE, el jázaro polaco Leon Black de Apollo Global Management, la salvadoreña-alemana Ariane de Rothschild (viuda del banquero Benjamín de Rothschild) y la jázara Cynthia Fanny Renée Tobiano Rozenblum (vicedirectora del Grupo Edmond de Rothschild), para centrarme en las puertas revolventes del eje erotismo/espionaje/chantaje/banca globalista/ciberarmas.
El “soplón no-lucrativo Distributed Denial of Secrets” (https://bit.ly/3K8s6JB) develó las tratativas financieras entre Epstein y Rothschild para “recaudar fondos al desarrollo de las ciberarmas israelíes” a cargo del exprimer y ex ministro de defensa israelí EB y su pupilo Pavel Gurvich, “graduado de la Unidad 81, unidad Tecnológica Secreta del ejército israelí”. También soslayo los lazos crapulosos de Epstein con la jázara Kathryn Ruemmler (KR), asesora legal de Obama (¡megasic!), quien fue el pionero de las “ciberarmas”, en especial, el gusano Stuxnet (https://bit.ly/4plpNSf) que saboteó la planta nuclear de Natanz en Irán, bajo el esquema de “Juegos Olímpicos”.
No fue nada anormal que luego KR haya pasado a servir al banco de origen israelí Goldman Sachs. Tampoco es gratuito que hayan salido a relucir los megabancos globalistas JP Morgan y Deutsche Bank en sus lazos metafinancieros con Epstein. Los lucrativos negocios holísticos de Epstein necesitaban el manejo de grandes bancos lubricantes como JP Morgan/Goldman Sachs/Deutsche Bank/Rothschild
Existe apabullante literatura sobre los nexos del Mossad con Epstein y su concubina Ghislaine Maxwell (hija de Robert Maxwell, quien desapareció misteriosamente en altamar; Robert Maxwell, el superespía de Israel: la vida y el asesinato de un magnate de los medios; https://bit.ly/3MhuhLp).
El portal iraní PressTV titula que “Jeffrey Epstein usó el imperio de la Banca Rothschild para financiar la industria de ciberarmas de Israel” (https://bit.ly/48rG02B).
Por lo que se desprende, la parte de pedofilia y tráfico sexual constituían la carnada para atraer a la más alta clase política de Estados Unidos (el ex director de la CIA William Burns, el polémico empresario Bill Gates, ex presidentes, etc.) y hasta la realeza de Gran Bretaña (v.gr. el ex príncipe Andrew), donde los instrumentos ciberofensivos “incluyeron la red de vigilancia Tor (https://bit.ly/486lraM), el software de piratería informática para teléfonos móviles al estilo-NSO y tecnologías de explotación de routers”.
El maridaje de Southern Trust Company de Epstein y Reporty Homeland Security (ahora Carbyne) de Ehud Barak contó con el apoyo financiero de la banca globalista, en especial de la banca Rothschild.
El compromiso del pedófilo JE con el “Gran Israel” llegó hasta operar la Primera Cumbre de Ciberguerra de Israel en la Conferencia Herzliya de 2014 (https://bit.ly/3LTqxzS), apadrinada por la Fundación (sic) Rothschild Caesarea y contó con la conspicua participación del jázaro ex primer ministro y ex ministro de Defensa general Ehud Barak.
¡La cibermilitarización globalista de la pedofilia!