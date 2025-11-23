▲ El gobierno de Trump acusa a Maduro de liderar el cártel de Los Soles, que pronto será designado organización terrorista. Foto Afp

Reuters, Afp y Ap

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 19

Washington. Estados Unidos está listo para lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela en los próximos días, informaron ayer a Reuters cuatro funcionarios estadunidenses, a medida que la administración del presidente Donald Trump aumenta la presión sobre el gobierno bolivariano.

En medio de la creciente presión de Washington sobre Caracas, seis aerolíneas cancelaron sus conexiones con Venezuela, luego de que Estados Unidos advirtió a la aviación civil sobre un “aumento de la actividad militar” frente al despliegue de sus fuerzas en la región, al tiempo que la Aeronáutica Civil de Colombia activó un plan de coordinación con las aerolíneas comerciales para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Dos de los funcionarios estadunidenses que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato afirmaron que las operaciones encubiertas probablemente serían el primer paso en la nueva acción contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Un alto cargo de la administración declaró que “el presidente Trump está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadunidense para impedir que las drogas sigan llegando a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”, afirmó.

Las fuentes aseguraron que las opciones bajo consideración incluyen intentar derrocar al presidente Maduro.

Reuters no pudo determinar el momento exacto ni el alcance de las nuevas operaciones, ni tampoco si el jefe de la Casa Blanca había tomado la decisión final de actuar contra la república bolivariana.

Los informes sobre acciones inminentes han proliferado en las últimas semanas, a medida que el ejército estadunidense mantiene un importante despliegue militar en el Caribe.

El gobierno del magnate planea designar mañana al cártel de Los Soles como organización terrorista extranjera por su presunta participación en la importación de drogas ilegales al país, informaron las autoridades.