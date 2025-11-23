▲ Líderes de las principales economías del mundo se comprometieron a trabajar por una paz justa, integral y duradera. Foto Xinhua

Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 18

Más de 40 líderes, entre miembros del Grupo de los Veinte (G-20) y países invitados, aprobaron por consenso una declaración que insta al respeto de la integridad territorial y la soberanía de las naciones, la cual salió adelante pese al boicot del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no envió a su delegación a la cumbre en Sudáfrica porque considera que su gobierno persigue a los afrikaners, agricultores de raza blanca.

A diferencia de otras cumbres, la declaración, que fue previamente consensuada en reuniones ministeriales, fue votada en la jornada de apertura realizada ayer. De esta manera, las sesiones posteriores se dedican a los temas contemplados en la agenda, explicó el vocero presidencial sudafricano, Vincent Magwenya.

“El G-20 subraya el valor de la relevancia del multilateralismo”, afirmó el presidente Cyril Ramaphosa al inaugurar el evento en Johanesburgo, en un contexto de divisiones geopolíticas que hacen cada vez más difícil resolver las crisis internacionales.

En su declaración, las principales economías del mundo agrupadas en el G-20 acordaron, “de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”, pedir que todos los estados “se abstengan de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para intentar obtener una adquisición territorial que atente contra la integridad territorial, la soberanía o la independencia política de cualquier Estado”.

Asimismo, instaron a fomentar “relaciones amistosas entre las naciones” y promover “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión”.